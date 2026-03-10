Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'a 115-101 yenildi. Milli basketbolcu Adem Bona, karşılaşmayı 8 sayı ve 7 ribauntla tamamladı.

Sezonun 30'uncu mağlubiyetini alan 76ers'da Adem Bona, 8 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı. Quentin Grimes 17, Justin Edwards 14 ve Cameron Payne ise 12 sayıyla oynadı.

Cavaliers'da James Harden 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dean Wade 13 sayı ve 10 ribauntla double-double yaptı. Keon Ellis 19, Donovan Mitchell 17 ve Evan Mobley 15 sayı kaydederek, sezonun 40'ıncı galibiyetine katkı sundu.

SHAI GILGEOUS-ALEXANDER, THUNDER'I GALİBİYETE TAŞIDI

Paycom Center'da oynanan karşılaşmada Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets'ı 129-126 mağlup etti.

Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams ve Alex Caruso'nun sakatlıkları sebebiyle forma giyemediği Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 15 asist ve 9 ribauntla triple-double'ı kıl payı kaçırarak, maçın en skoreri oldu. Jaylin Williams 29 sayı ve 12 ribauntla double-double yaparken; Ajay Mitchell 24 sayıyla maçı tamamladı.

Nuggets'da Nikola Jokic 32 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla triple-double yaptı. Tim Hardaway'ın 28 sayıyla katkı sağladığı maçta, Aaron Gordon ise 23 sayı, 10 ribauntluk performansıyla double-double'la oynadı.

