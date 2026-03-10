İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'da dikkat çeken 'penaltı' istatistiği: 5 maçta 6 gol yedi
Süper Lig'de 20 puanla 17'nci sırada yer alan ve son olarak konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Kayserispor, 25 maçta 6 defa penaltıdan gol yedi.
Süper Lig'de küme düşme potasında yer alan Kayserispor, 3 haftalık yenilmezlik serisinin ardından Trabzonspor'a 3-1 mağlup olurken; bu sezon yediği gollerin 6'sı penaltıdan geldi.
- Kayserispor, 3 hafta sonra (Göztepe ve Gençlerbirliği beraberliği, Antalyaspor galibiyeti) Trabzonspor'a 3-1 yenildi.
- Ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alan Kayserispor, bu sezon penaltı golü atmayan tek takım olarak dikkat çekti.
- Kayserispor, yediği 46 golün 6'sını penaltıdan kalesinde gördü.
- Kayserispor, bu sezon Karagümrük, Gaziantep, Başakşehir, Galatasaray (2) ve Trabzonspor'dan penaltı golü yedi.
Küme düşme potasında çıkmak hedefinde olan Kayserispor, Süper Lig'de 3 hafta sonra (Göztepe ve Gençlerbirliği beraberliği, Antalyaspor galibiyeti) mağlup oldu. Trabzonspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçtan 3-1'lik skorla puansız ayrıldı.
Ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alan Kayserispor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Bu sezon penaltı golü atmayan sarı kırmızılı ekip, yediği 46 golün 6’sını penaltıdan kalesinde gördü.
Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 25 maçta Karagümrük, Gaziantep FK, Başakşehir, Galatasaray (2) ve Trabzonspor’dan penaltı golü yedi.
