Süper Lig'de 20 puanla 17'nci sırada yer alan ve son olarak konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 mağlup olan Kayserispor, 25 maçta 6 defa penaltıdan gol yedi.

Küme düşme potasında çıkmak hedefinde olan Kayserispor, Süper Lig'de 3 hafta sonra (Göztepe ve Gençlerbirliği beraberliği, Antalyaspor galibiyeti) mağlup oldu. Trabzonspor’u konuk eden sarı-kırmızılılar, 10 kişi kaldığı maçtan 3-1'lik skorla puansız ayrıldı.

Kayserispor'da Dorukhan Toköz, Trabzonspor'a karşı 5'inci dakikada kırmızı kart gördü.

Ligin en fazla gol yiyen takımları arasında yer alan Kayserispor, dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Bu sezon penaltı golü atmayan sarı kırmızılı ekip, yediği 46 golün 6’sını penaltıdan kalesinde gördü.

Kayserispor, Süper Lig'de geride kalan 25 maçta Karagümrük, Gaziantep FK, Başakşehir, Galatasaray (2) ve Trabzonspor’dan penaltı golü yedi.

