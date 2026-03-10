Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen ‘irtikap’ soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi’nde ‘irtikap’ (kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması) suçu işlendiği iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Bolu Belediyesi ‘irtikap’ soruşturmasında Ali Sarıyıldız’ın ev hapsi cezası kaldırıldı

TANJU ÖZCAN TUTUKLANMIŞTI

28 Şubat sabahı 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 13 kişi gözaltına alınmış, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Diğer 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

CEZASI KALDIRILDI

Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi tedbiri uygulanmasına karar verilmişti. Sarıyıldız hakkında yeni bir gelişme oldu. Sarıyıldız’a verilen ev hapsi cezası kaldırıldı.

Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız

KİMLER GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar isimler ise şöyleydi:

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, eski Zabıta Müdürü Hakan Yılmaz, eski Yazı İşleri Müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tanju Özcan tutuklandı! Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Haberle İlgili Daha Fazlası