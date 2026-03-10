Apple’ın yıllardır üzerinde çalıştığı ve teknoloji dünyasında büyük bir gizemle korunan katlanabilir telefon projesine dair en somut sızıntı gerçekleşti. Güvenilir Apple analisti tarafından paylaşılan 3D CAD dosyaları, cihazın tasarım detaylarını ve Apple’ın bu pazardaki stratejisini gün yüzüne çıkardı.

Teknoloji dünyasının merakla beklediği "katlanabilir iPhone" rüyası gerçek oluyor. Apple'ın rakiplerinden daha geç ancak daha kusursuz bir ürün sunma felsefesiyle geliştirdiği iPhone Fold modeline ait 3D CAD (tasarım) dosyaları internete sızdırıldı. Sızdırılan görüntüler, Apple'ın katlanabilir form faktöründe alışılmışın dışında bir mühendislik izlediğini gösteriyor.

İSMİ BELLİ OLDU MU?

Bu zamana kadar iPhone Fold olarak adlandırılan modelin ismi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Çin’den gelen bir sızıntıya göre model iPhone Ultra olarak piyasaya çıkacak.

Apple’ın sırrı ifşa oldu: Katlanabilir iPhone’un adı, tasarımı ve fiyatı sızdı!

"İPHONE AİR" ESİNTİLİ KAMERA VE İNCE TASARIM

Sızdırılan şemalara göre iPhone Fold, arka yüzeyinde bu yılın bir diğer iddialı modeli olan iPhone Air’e benzer, gövdeden hafifçe yükselen bir kamera adasına sahip. Ancak Air modelindeki tek lensin aksine, katlanabilir modelde yan yana dizilmiş çift kamera kurulumu yer alıyor. Cihazın kalınlığını minimumda tutmak isteyen Apple’ın, üçüncü lensten (telefoto) feragat ettiği düşünülüyor.

ASİMETRİK VE KESKİN HATLAR

Tasarımın en dikkat çekici noktası ise kasanın köşeleri. Apple’ın klasikleşmiş kavisli hatları iki köşede devam ederken, ekranların birleştiği menteşe tarafındaki iki köşe tamamen düz ve kare formda tasarlanmış. Bu asimetrik yapı, cihaz katlandığında boşluksuz bir kapanma sağlarken, mühendislik harikası yeni bir menteşe sistemine de işaret ediyor.

EKRAN ÖZELLİKLERİ: ÇENTİĞE VEDA MI?

Açıldığında bir tablet formuna dönüşen cihazın iç ekranında, sol üst köşeye konumlandırılmış delikli ekran tasarımı göze çarpıyor. Bu, Apple’ın devasa iç ekranda Face ID çentiği veya Dynamic Island yerine daha minimalist bir kamera çözümü tercih edebileceğini gösteriyor. Dış ekranın ise mevcut rakiplerine göre daha geniş bir en-boy oranına sahip olması bekleniyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Sektörel raporlar, kılıf üreticileri için hazırlanan bu CAD dosyalarının sızmasının seri üretimin yaklaştığını kanıtladığını belirtiyor. Analistlerin beklentisi, iPhone Fold’un 2026 yılının sonbaharında, iPhone 18 serisiyle birlikte tanıtılması yönünde.

Ancak bu devrimsel teknoloji ucuza gelmeyecek. Ultra ince cam (UTG) paneller ve karmaşık menteşe yapısı nedeniyle iPhone Ultra’nın başlangıç fiyatının 1450 dolar ve üst donanım fiyatının ise 2900 dolara kadar çıkması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası