5G teknolojisi, mobil dünyada sadece bir "hız artışı" değil, dijital altyapının baştan aşağı yenilenmesi anlamına geliyor. Özellikle düşük gecikme süresi ve yüksek bağlantı kapasitesiyle, otonom araçlardan akıllı şehirlere kadar pek çok alanı dönüştürüyor. Peki tam olarak nedir bu 5G teknolojisi ve nasıl geçilecek?

Kullanıcılar “Telefonum uyumlu mu”, “5G’ye geçmek ücretli mi”, “Telefon ayarlarımı nasıl yaparım” gibi sorulara cevap arıyor. Akıllı telefonların IOS ve Android sistemli akıllı telefonların 5G’ye uyumlu olup olmadığı nasıl öğrenilir?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, saniyede 20 gigabit veri aktarım hızı sunacak 5G teknolojisine geçiş için 1 ay gibi kısa bir sürenin kaldığını söyledi. Peki nedir bu 5G, hayatımızda neleri değiştirecek?

5G NEDİR, AVANTAJLARI NELER?

5G, önceki nesillerden üç ana sütunla ayrılır:

Ultra Yüksek Hız: 4G’de ortalama 100 Mbps olan hızlar, 5G ile teorik olarak 10-20 Gbps seviyelerine çıkabilir. Bu, 4K/8K videoların saniyeler içinde inmesi demektir.

Düşük Gecikme (Latency): 4G’de 30-50 milisaniye olan veri iletim süresi, 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşer. Bu özellik, cerrahların uzaktan ameliyat yapabilmesini veya sürücüsüz araçların anlık tepki vermesini mümkün kılar.

Devasa Cihaz Bağlantı Kapasitesi: 4G kilometrekare başına yaklaşık 100 bin cihazı desteklerken, 5G bu sayıyı 1 milyona çıkarır. Bu da “Nesnelerin İnterneti” (IoT) için hayati önem taşır.

Türkiye'de 5G dönemi için geri sayım: Telefonum 5G'ye uyumlu mu?

5G UYUMLU TELEFONLAR REVAÇTA

Türkiye’deki akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine ulaşmış durumda. Operatörlerin sunduğu yeni kampanyalarla bu oranın yılsonuna kadar yüzde 50’yi aşması bekleniyor. 1 Nisan sabahı itibarıyla uyumlu cihaz sahipleri, mevcut tarifelerine eklenen 5G destekleriyle bu hızı deneyimleyebilecek.

TELEFONUM 5G’YE UYUMLU MU?

Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için hem donanımsal özelliklerine bakabilir hem de ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz. İşte işletim sistemlerine göre adım adım kontrol yöntemleri:

1. iPhone (iOS) Cihazlarda Kontrol

Apple, 5G desteğini ilk olarak iPhone 12 serisi ile başlattı. Eğer iPhone 12 veya daha yeni bir modele (13, 14, 15, 16 vb.) sahipseniz cihazınız donanımsal olarak 5G'yi destekler.

Ayarlar üzerinden kontrol:

-Ayarlar uygulamasını açın.

-Hücresel seçeneğine dokunun.

-Hücresel Veri Seçenekleri kısmına girin.

-Ses ve Veri sekmesine tıklayın.

-Eğer burada 5G Otomatik veya 5G Açık seçeneklerini görüyorsanız telefonunuz 5G uyumludur.

2. Android Cihazlarda Kontrol

Android dünyasında çok fazla marka olduğu için menü isimleri küçük farklılıklar gösterebilir ancak genel yol şöyledir:

Ayarlar üzerinden kontrol:

-Ayarlar menüsüne gidin.

-Bağlantılar veya Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun.

-Mobil Ağlar kısmına girin.

-Şebeke Modu veya Tercih edilen ağ türü seçeneğine tıklayın.

-Listelenen seçenekler arasında 5G/LTE/3G/2G (Otomatik bağlantı) ibaresini görüyorsanız cihazınız 5G destekliyor demektir.

3. Diğer Kontrol Yöntemleri

Kutu ve Katalog: Telefonunuzun kutusunun üzerinde veya teknik özellik belgesinde "5G" ibaresini arayın.

İnternet Üzerinden Sorgulama: Telefonunuzun tam model adını (Örn: Samsung Galaxy A54) Google'da aratıp teknik özellik listesinde "Network/Ağ" kısmına bakabilirsiniz.

IMEI Sorgulama: E-devlet üzerinden veya telefonunuzdan *#06# tuşlayarak öğrendiğiniz IMEI numarasını üreticinin sitesinden sorgulatarak detaylı teknik bilgi alabilirsiniz.

iPHONE SİM KARTIM 5G DESTEKLİ Mİ?

Telefonunuz 5G uyumlu olsa bile, bu teknolojiyi kullanabilmeniz için:

Bulunduğunuz bölgede 5G kapsama alanı olması, operatörünüzden (Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) 5G uyumlu bir SIM kart veya tarife almış olmanız gerekir.

SIM kartınızın 5G’ye uygun olup olmadığını anlamak için Apple cihazlarda; Ayarlar - Hücresel - Hücresel Veri Seçenekleri - Ses ve Veri adımlarını takip ederek, menüde “5G Açık” veya “5G Otomatik” seçeneklerini görüyorsanız, SIM kartınız 5G’ye hazır demektir. LTE seçeneğini görüyorsanız SIM kartınız 5G desteklemiyor anlamına gelir. Bu durumda operatörünüzle iletişime geçip bilgi anlamınız gerekir. Bazı operatörler, 5G için SIM kart değişimi veya tarife güncellemesi talep edebilir.

ANDROİD SİM KARTIM 5G DESTEKLİ Mİ?

Android cihazlarda ise Ayarlar - Ağ ve İnternet - Mobil Ağlar - Tercih Edilen Ağ Türü menüsünde eğer 5G seçeneği varsa, SIM kartınız 5G teknolojisini destekliyor demektir. Eğer 5G seçeneği yoksa operatörünüzle iletişime geçip bilgi anlamınız gerekir. Bazı operatörler, 5G için SIM kart değişimi veya tarife güncellemesi talep edebilir.

5G HER YERDE DESTEKLENİR Mİ?

Telefonunuz veya operatörünüz 5G uyumlu olsa bile, yüksek hızlar için bulunduğunuz bölgede 5G kapsama alanı olması gerekiyor. Bağlantı hızınız, bulunduğunuz bölgedeki 5G altyapısı, operatörünüzün sunduğu spektrum bandı ve cihazınızın desteklediği teknolojiye göre değişiklik gösterebilir.

AKTİF 5G BAĞLANTISI NASIL ANLAŞILIR?

Telefonunuz 5G ağına bağlandığında, durum çubuğunda 5G, 5G+, 5G UW veya 5G UC ibarelerinden biri görünecektir. Ayrıca hız testi uygulamalarıyla da aktif bağlantı hızını doğrulayabilirsiniz.

5G’YE GEÇMEK ÜCRETLİ Mİ?

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’da 4,5G uyumlu SIM kartlarla 5G kullanılabiliyor. 5G herkes tarafından ücretsiz olarak kullanılacak. Herhangi bir ek tarife farkı ödemeden 5G’den faydalanılabilecek.

TURKCELL’DE 5G’YE NASIL GEÇİLİR?

Turkcell uygulamasından abonelik ayarlarınızı değiştirebileceğiniz gibi, 5G yazıp 2200’a SMS göndererek Turkcell 5G’ye geçiş yapabilirsiniz.

VODAFONE’DA 5G’YE NASIL GEÇİLİR?

Vodafone’da 5G yazıp 7000’e SMS’e göndererek veya Yanımda uygulaması üzerinden 5G’yi açabilirsiniz.

TÜRK TELEKOM’DA 5G NASIL AKTİF EDİLİR?

Türk Telekom’da da 5G açmak için 5G yazıp 5555 SMS’e göndermek yeterli oluyor. 5G teknolojisinden 4.5G ve 5G hat ile yararlanabilirsiniz.

Haberle İlgili Daha Fazlası