5G dönemi başlıyor! Türkiye’de satılan 20 bin TL altı 5G uyumlu telefonlar
Türkiye’de internet hızını 10 kat artıracak 5G teknoloji için geri sayım başladı. Daha hızlı internet kullanmak isteyen kullanıcılar da uygun fiyatları 5G destekleyen modelleri merak ediyor. Peki Türkiye’de satılan 5G destekli 20 bin TL altı hangi modeller satılıyor?
Türkiye’deki akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine ulaşmış durumda. Operatörlerin sunduğu yeni kampanyalarla bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 50’yi aşması bekleniyor. 1 Nisan sabahı itibarıyla uyumlu cihaz sahipleri, mevcut tarifelerine eklenen 5G destekleriyle bu hızı deneyimleyebilecek.
Şu an piyasada bulunan en uygun fiyatlı 5G destekli telefonları sizin için derledik. Türkiye pazarında fiyat/performans dengesiyle öne çıkan ve 5G teknolojisini en ulaşılabilir şekilde sunan modeller genellikle giriş ve orta segmentte yer alıyor.
Infinix Hot 60I 8/256GB - 11.700 TL
Kamera 50 MP, Ekran Çözünürlüğü 720 x 1600, Batarya 5160 mAh, RAM 8 GB RAM
CMF by Nothing Phone 1 - 13.600 TL
Kamera 20 MP, Batarya 5000 mAh, Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2400, RAM 8 GB RAM
Nubia Neo 3 5g 8 GB Ram 256 GB - 15.000 TL
Kamera 50 MP, Batarya 6000 mAh, Ekran IPS LCD 900 X 2030, RAM 8 GB
Nubia Red Magic 6r - 15.500 TL
5000 mAh batarya, 12 Ram, 256 GB hafıza
Omix O1 Next 5g - 11.000 TL
50 MP ana kamera ve 8 MP ön kamera, 6,7 inç HD+ ekran, 8 GB RAM, 5000 mAh batarya, Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2460
Oppo A5-5g - 12.000 TL
8gb Ram, 256GB Hafıza, 6000mAh, Kamera Çözünürlüğü 50 MP + 50 MP + 2 MP, Ekran Çözünürlüğü 720 x 1612
Oppo A6 Pro 5g - 18.300 TL
Batarya 5000 mAh, Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP, Ekran Çözünürlüğü 1080 x 2412, 8GB RAM
Realme 12+ 5G – 12.000 TL
5000 mAh batarya, Ekran Çözünürlüğü 2688 x 1242, Dahili Hafıza 256 GB, Ekran Boyutu 6,7 inç, RAM Kapasitesi 8 GB
Realme 12PRO – 18.800 TL
5000 mAh batarya, 6,7 inç Ekran Çözünürlüğü 2400 x 1080, 8 GB RAM, 256 GB
Samsung Galaxy A06 - 9.700 TL
6,7 inç 60 Hz kaydırma ve TFT U-Cut Ekran, 720 x 1600 (HD+), 50.0 MP + 2.0 MP arka kamera, 8.0 MP ön kamera, 128 GB hafıza, 5000 mAh batarya
Samsung Galaxy A17 - 10.200 TL
6,71 inç 1080 x 2340 AMOLED ekran, 50 MP + 5 MP kamera, 4 GB RAM, 5000 mAh batarya,
6GB RAM’li versiyonu 12.000 TL’den satılıyor.
Samsung Galaxy A26 5g 256 GB 8 GB Ram –19.000 TL
1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED ekran, 256 GB, 8 GB Ram, 50 MP + 8 MP + 2 MP arka kamera, 5000 mAh
Samsung Galaxy A36 5g –20.000 TL
1080 x 2340 (FHD+) Super AMOLED ekran, 128 GB, 8 GB Ram, 50 MP + 8 MP + 5 MP arka kamera, 5000 mAh
Tecno Pova 5 Pro – 14.000 TL
5000mAh batarya, 256GB Depolama, 8GB RAM, 6.78" FHD+ 1080*2460 ekran
Tecno CAMON 30 5G – 15.500 TL
6,78 inç FHD + AMOLED 120Hz, 50MP kamera, 512 GB, 12 GB Ram, 5000mAh
vivo Y29s 5G - 13.999 TL
6 GB RAM, 128 GB ROM, Hafıza kartı ile 2 TB'a kadar genişletilebilir, 5500 mAh, 50 MP
Xiaomi Redmi Note 12 Pro – 14.000 TL
5000 mAh, 6,67 inç 1080 x 2400 ekran, 8GB RAM, 256 GB hafıza
POCO M8 5G – 18.999 TL
8 GB+256 GB, 6,77 inç Flow AMOLED 2392 x 1080 ekran, 50 MP ana kamera, 20 MP ön kamera, 5520 mAh