Türkiye’de internet hızını 10 kat artıracak 5G teknoloji için geri sayım başladı. Daha hızlı internet kullanmak isteyen kullanıcılar da uygun fiyatları 5G destekleyen modelleri merak ediyor. Peki Türkiye’de satılan 5G destekli 20 bin TL altı hangi modeller satılıyor?

Türkiye’deki akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine ulaşmış durumda. Operatörlerin sunduğu yeni kampanyalarla bu oranın yıl sonuna kadar yüzde 50’yi aşması bekleniyor. 1 Nisan sabahı itibarıyla uyumlu cihaz sahipleri, mevcut tarifelerine eklenen 5G destekleriyle bu hızı deneyimleyebilecek.

Şu an piyasada bulunan en uygun fiyatlı 5G destekli telefonları sizin için derledik. Türkiye pazarında fiyat/performans dengesiyle öne çıkan ve 5G teknolojisini en ulaşılabilir şekilde sunan modeller genellikle giriş ve orta segmentte yer alıyor.