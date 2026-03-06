TMOK'taki depremin perde arkası

TMOK'ta 8 şiddetinde deprem... Henüz birinci yılında faaliyetleri tartışma konusu olan başkan Ahmet Gülüm ve ekibi olağanüstü seçim sürecini başlattı.

TARİHTE BİR İLK

TMOK tarihinde bu bir ilk... Gülüm'ün başlattığı tüzük tadil çalışması ve bir yıllık süreçteki faaliyetleri TMOK'u tarihinde ilk defa olağanüstü seçim kararı almaya itti.



Olimpiyat Evi'nde 8 Mart’ta yapılacak Olağanüstü Genel Kurul artık sadece bir tüzük meselesi değil, aynı zamanda TMOK yönetimi ile muhalaefet arasında adeta bir iktidar savaşı.

TMOK Başkanı Ahmet Gülüm

IOC ''SEÇİM'' DEDİ

Ahmet Gülüm ve ekibi, tüzük tadili ile ilgili taslağı Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne sunmuştu. Taslağı inceleyen ve ''şeffaflık - demokratikleşme kriterleri''ne uygun bulmayan IOC’nin masaya koyduğu talepler karşısında Gülüm geri adım atmak zorunda kalmıştı.

TMOK’ta yaşanan gelişmeler Türk spor yönetimi açısından tarihi bir kırılma noktası.

Bu karar, yalnızca bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda TMOK’un gelecekteki bağımsızlığı ile uluslararası spor hareketiyle uyumunun da tartışmaya açılması anlamına geliyor.

TMOK’un geleceği, dış baskılarla mı şekillenecek yoksa kendi iradesiyle mi sorusunun bir anlamda cevabı ki; Türk sporunun önümüzdeki yıllardaki yönünü belirleyecek.

ŞEFFAFLIK VE DEMOKRATİKLEŞME

IOC’nin bastırdığı “şeffaflık ve demokratikleşme” kriterleri, Türkiye’nin 205 ülke arasında tüzüğünü yenilemeyen tek ülke gerçeğiyle birleşince, Gülüm geri adım atmak zorunda kaldı.

Olağanüstü genel kurulda alınacak kararlar, kurumun geleceğini belirleyecek: Ya IOC’nin istediği düzenlemelerle yeni bir sayfa açılacak, ya da iç çekişmelerin gölgesinde TMOK’un itibarı zedelenecek.

DENETÇİLER FİŞİ ÇEKTİ

Denetim Kurulu’nun Cengiz Aydın SMMM/Bağımsız Denetçi, Abdulkadir İlbeyli Bankacı/Bilirkişi, Erkan Altınok Gençlik ve Spor Bakanlık Başmüfettişi üç kişiden oluşan raporları tartışmayı daha da derinleştirdi. Raporda Gülüm ne vaat etti ne oldu, sorusuna cevap olarak... Vaad edilen sponsorlukların gerçekleşmemesi, Boğaziçi Yüzme Yarışları için kiralanan yüksek maliyetli bilgisayarlar, olimpiyat sporcularına ödenmesi gereken kaynağın akıbeti, gelecek yılki finansın 2025 bütçesinde muhasebeleştirilmesi ve kurumun zarara uğratılması gibi konulara dikkat çekildi. Haliyle, yönetimin mali açıdan ciddi şekilde sorgulanmasına yol açtı.

Muhalefet, bu konuların Mali Genel Kurul’da üyeler tarafından değerlendirilmesini istiyor.

GÜLÜM ADAY OLMAYACAK

Şimdi gözler Ahmet Gülüm’de… Yönetim, bir ara toptan istifayı gündemine alsa da ‘kurumsal süreklilik’ diyerek görevini olağanüstü genel kurula kadar sürdürecek ama asıl mesele, IOC’nin dayattığı şeffaflık ve demokratikleşme kriterlerinin nasıl karşılanacağı sorusunda saklı.

BAKAN BAK DEVREDE

Bu arada siyaset de devrede... TMOK'un olağanüstü seçim kararında etkili olan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türk sporunda iki başlılığa son vermek ve sporun gücünü birleştirerek daha etkin kullanması için uzlaşı yolu arıyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

YENİ BAŞKAN ADAYI ÇAKIR

Tartışmalara son vermek adına Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır'ın ismi TMOK başkanlığı için geçiyor. Böylece Çakır'ın etrafında liyakatlı, yeni ve güçlü bir yönetim oluşturma çabası tartışmalara son verme arayışı olarak görülüyor.

Spor Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır

Sonuç olarak, 8 Mart’ta yapılacak olağanüstü genel kurul, Türk spor tarihinde bir dönüm noktası olabilir. Bu yalnızca bir başkan değil, aynı zamanda TMOK’un bağımsızlığı ve uluslararası uyumu da oylanacak. IOC’nin talepleri karşılanırsa kurum daha şeffaf ve demokratik bir yapıya kavuşabilir; aksi halde iç çekişmelerin gölgesinde kalabilir.