Onana farkı bu!

Geri dönüş harika; üç dakikada şipşak… Trabzonspor 1-0 geriye düştüğü zorlu Gaziantep deplasmanında Augusto ve Onuachu ile harika bir dönüşe imza attı. Trabzonsporlular mutlu olmasın da kim olsun?

Aslında kâğıt üstünde favori olan Trabzonspor’du. Ne var ki Fatih Tekke, Gaziantep’i kontrol altına almak adına bordo mavilileri 3-4-1-2 düzeninde sahaya sürdü.

Onana devleşti

Tekke’nin kalabalık orta saha ve önde bir fazla hücumcu ile mücadele etme planı tutmadı, hâliyle Trabzonspor savunmada çok açık verdi.

Gaziantep orta sahada Kozlowski, Ogün, Maxim ve Lungoyi ile maça fırtına gibi başladı. Özellikle Lungoyi inanılmaz seri, çabuk, hızlı ve zekice çalımlarıyla kaleci Onana’yı hayli yordu. Gaziantep FK ilk 20 dakikada Gassama, Maxim ve Lungoyi ile üç defa Trabzonspor kalesini yokladı.

Onana günündeydi, kurtarışlarıyla kalesinde devleşti ve Trabzonspor’u rahatlattı.

Tekke inat etmedi

Ev sahibi yine de durmak bilmedi, Gassama’nın asistinde Bayo ile 1-0 öne geçti.

Üçlü savunmadan vazgeçen Fatih Tekke dörtlü savunmaya dönerek doğruyu buldu ve üç dakikada maçı çevirdi. Önce defans arkasına kaçan Felipe Augusto kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru eşitledi.

Trabzonspor maçta baskıyı artırdı ve Oulai boş pozisyonda ceza sahasında topla buluştu. Ancak onun şutu kaleci Zafer’de kaldı. Muçi inanılmaz fırsatları kaçırdı.

Sahanın iyilerinden Mustafa’nın şutunda savunmadan seken topu Onuachu tamamladı ve takımını 2-1 öne geçirdi; böylece Karadeniz Fırtınası, zorlu deplasmandan mutlu döndü.

Maçın adamı: Lungoyi

