G.Saray’da akıl tutulması, F.Bahçe için hayat öpücüğü!

Hep derim ki; ''İş iştir takip ister. Takip için kafa ister. O kafa sende nerde dedirtmemek için çalışacak, araştırarcak, başaracak ve başarıyı sürekli kılacak iradeyi ortaya koyacaksın!''

İşte Konya bozgunu yaşayan G.Saray'ın problemi de tam olarak bu; iradede başarının devamını getirememek.

Düşünün; “Avrupa fatihi, Destan yazmaya geldiği Konya’da hüsranı yaşıyor! Juve önünde kükreyen Aslan, Konya'da miyavlayan kediye dönüyor!''

Bu durum kabul edilebilir mi, değil ama futbolun böyle acı gerçekleri var.

Her yükselişin bir düşüşü olduğu gibi.

Peki bu düşüş neden?

G.SARAY KAFADAN KAYBETTİ

Konya hak ettiğini aldı, Galatasaray ise dersini…

Aslında hiç bir teknik adam oturmuş, tıkır tıkır işleyen bir takımda 7 değişiklik birden yapmaz!

Maalesef! O, 7 rotasyonla takımın kimyası bozuldu. Soruyorum; bu kadar değişikliğe gerek var mıydı?

Buruk, ''Rotasyon mazeret olmamalı. Galatasaray sahaya ağırlığını koymalıydı'' dese de bu bu kadar geniş çaplı rotasyonu anlaşılır kılmaz.

Gerçek şu; Kral çıplak...

Buruk’un geniş rotasyonu aslında mecburiyet değildi, daha çok tercih ve stratejiyle ilgiliydi. Kendince Juventus önündeki tarihi galibiyetin ardından takımı ve bazı oyuncular dinlendirilmek istedi. Konyaspor maçına İcardi’ye forma verilmesinin sebebi de buydu.

İcardi doğru tercih miydi?

Değildi ama Osimensiz takımda aşırı top kayıpları, uyumsuz rotasyon sebebiyle ceza sahasında bekleyen ve kendisine pas hazırlayan olmayınca İcardi önde baskı yapamadı, Konya defansı rahat nefes aldı.

Şüphesiz en büyük eksik; takımın hücum gücü Osimhen'in olmamasıydı!

Gerçek şu ki,,, O yoksa Galatasaray uçamıyor, ateş edemiyor, enerji ortaya koyamıyor!

Oysa Osimhen hem ekmeğini taştan çıkarıyor hem de arkadaşlarına pay ediyor.

İcardi'den farkı belki de bu!

Bilanço; ilk yarıda tek çapraz şut, ikinci yarıda iptal edilen ofsayt gol… Hepsi bu!

İLHAN PALUT AKILCIYDI

Hakkını teslim edelim İlhan Palut dersine iyi çalışmış; orta sahayı kalabalık tuttu, savunmayı öne çıkarmadı, Deniz Türüç’ün tecrübesini sahaya serdi. Konya göstere göstere geldi, istediğini aldı. Adil duran topta takımını öne geçirdi, ardından Kramer işi bitirdi.

G.Saray, Konya’nın disiplinli oyunu karşısında dağıldı.

Sonuç mu? Kaybedilen sadece 3 puan mı, değil… Süper Lig yarışında Fenerbahçe’ye verilen hayat öpücüğü!