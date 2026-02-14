İcardi gururla sunar

Galatasaray’ın kadro kalitesi ve zenginliği karşısında Eyüpspor beyaz bayrak çekmek dışında ne yapabilirdi ki?

Yunus ateşledi, Osimhen’in asistlerinde hat-trick yapan İcardi bombaladı, yıldızlaştı ve Metehan’ın şeref sayısına rağmen Eyüpspor teslim oldu.

İşte Süper Lig’in zirvesi ile tabanı arasındaki kalite göstergesinin özeti bu.

Her manada oyun üstünlüğünü ele geçiren Galatasaray; Eyüpspor kalecisi Jankat’ın kurtarışları olmasa maçı inanın çok daha farklı bitirebilirdi.

Yunus yıldızlaşıyor

Maçın başında Osinhen’in ceza sahasına ortasında futbolunu sürekli geliştiren Yunus’un erken kafa golü, maçta dengeyi değiştirdi, Galatasaray’ı rahatlattı.

Özellikle Osimhen - İcardi ikilisinin hücumdaki muazzam uyumu ve Bedirhan’ın 38. dakikada takımını 10 kişi bırakması Eyüpspor’un gardını düşürdü.

Buruk’un akılcılığı

Şampiyonlar Ligi’nde salı günü oynayacağı zorlu Juventus deplasmanı öncesi Okan Hoca’nın Barış Alper, Sara ve Torreira gibi yıldızları kenarda tutarken Yunus’u 10 numaraya çekip Lang ile birlikte üretkenliği zenginleştirme ve Osimhen - İcardi ikilisini hücumda birlikte yıldızlaştırma fikrini çok beğendim. Böylece İcardi hem golcü özelliğini öne çıkarıp attığı gollerle kendini bulup tarihe geçti hem de Juventus maçı öncesi takıma moral ve ümit verdi.

Özetle Okan Buruk’un hazırladığı rotasyonlu kadro tam bir şampiyonluk adayı Buruk’un yerinde hamleleriyle hem Süper Lig’deki konumunu sağlamlaştırdı hem de Juventus’a gözdağı verdi.

Maçın adamı: Mauro İcardi

