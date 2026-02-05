Kasımpaşa’da devri Kazancı dönemi

Kayyum devri geride kaldı; Kasımpaşa’da Kazancı Holding Sahipliği ile 2026 yılı itibarıyla yepyeni, ışıl ışıl, ümit dolu bir dönem başladı.

Can Holding ve Ciner Grubu’na yönelik kara para soruşturması sonrası TMSF denetimindeki Kasımpaşaspor Kulübü, Türkiye’nin en zengin iş insanlarından Cemil Kazancı’nın başında bulunduğu Kazancı Holding tarafından satın alındı ve kulüp, kayyum yönetiminden çıkarak yeni bir mülkiyet yapısına kavuştu.

Satış sonrası başkanlık görevine deneyimli spor ve iş adamı Davut Dişli getirildi. CEO ise Cemil Kazancı'nın kuzeni Ceyhun Kazancı oldu.

Kasımpaşa KUlübü, kayyum yönetiminden çıktı.

Yeni sahip, enerji ve sanayi başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren Kazancı Holding’in yönetim kurulu başkanı Cemil Kazancı yaklaşık 4,35 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci iş insanı ve dünyanın en zengin 1000 iş insanı arasındaki üç Türk’ten biri.

Bu gelişme, hem kulübün finansal geleceği hem de sportif hedefleri açısından bir dönüm noktası.

Kazancı ve ekibi kulübün finansal yapısında köklü değişikliklerden tutun da Süper Lig’de zor bir sezon geçiren ve kümede kalma mücadelesi veren Kasımpaşaspor’un geleceğini sportif, idari, ekonomik ve performans anlamında yeniden şekillendirecek güçlü projelere sahip...

Takımın başında Emre Belözoğlu bulunuyor. Ara transfer döneminde Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci kadroya katıldı.

Emre Belözoğlu

Yeniden Doğuş

Yeni yönetimin temel atma dönemindeki hedefleri; vizyon, çekirdek kadro, altyapı yatırımı öncelikli konular arasında. Daha sonra istikrar ve teknik yönetim sabrı ile gelişime altyapı katkısı sağlamak. Kulüp, İstanbul’un merkezinde olmanın avantajını kullanarak genç yetenekleri keşfetmek. Modern tesisler, güçlü bir altyapı akademisi ve sistemli oyuncu yetiştirme programı ile “oyuncu satan değil, oyuncu yetiştiren” bir kimlik kazanmayı hedefliyor.

Kazancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kazancı

Avrupa hedefi, oyuncu satışı, taraftar bağı önemli bir diğer unsur.

Sabır, istikrarın en büyük anahtarıdır.

Güçlenme dönemi; Her sezon sil baştan yapılan takımlar yerine, omurgası sağlam bir kadro kurup, günü kurtarma değil, uzun vadeli hedefler için 3-4 yılı kapsayacak bir çekirdek kadro ile istikrarı sağlamak. Avrupa kupaları, borçsuz yapı, altyapı sürekliliği ve kalıcı başarı olarak Süper Lig’de ilk 5, güçlü altyapı, marka değeri, ölçülebilir performans ve finansal hedefler.