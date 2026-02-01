Sergen Yalçın sihirbaz değil ki…

Eyüp beraberliği sonrası yeniden çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş’ta “Vur abalıya” misali herkes Sergen Yalçın’a yükleniyor; “Neden bu takımı şahlandıramıyorsun?” diye. Ancak bu takım 11 maçtır, kaybetmiyor.

Değişim sabır istiyor

Tepkileri anlıyorum ama yeniden takım inşa etmek kolay değil ki… Sabır şart!

Hele istikrarın sağlanamadığı, bu kadar çok değişimin olduğu bir takımdan coşkulu, atak, organize, hızlı ve etkili futbol oynaması beklenemez.

Sergen Yalçın’dan istenen de bir dokunuşla sihirbaz gibi kötü gidişi durdurup, takımı şahlandırması. Bu mümkün mü, hayır. Sabır şart!

Cerny niye trip atar?

Şans mı diyelim şanssızlık mı, bilemiyorum. Kadro sınırlı, yeni futbolcu transfer ediyorsun Asllani, 6 dakikada kızarıyor. Hakeme mi kızmak lazım, Asllani’ye mi bilemiyorum.

Ne varsa eskilerde var… Orkun, Cengiz ve Cerny büyük isimler. Ancak bir topu direkten dönen Cengiz ve maçın 1-1’lik beraberlik golünü atan Cerny’nin performanslarıyla şampiyonluğa oynayan bir takımın değişmezi olmaları zor.

Cerny oyundan alınıyor diye niye hocasına trip atar?

Mustafa Hekimoğlu’nun forvette başlaması Sergen Hoca’nın cesur tercihi, El Bilal Toure’nin kanatta etkili olması umuluyordu. Orkun-Salih ikilisi orta sahada topu tutmaya çalıştılar ama Konyaspor’un kompakt savunması karşısında ilk dakikalarda pozisyon bulmakta zorlandılar. Konyaspor’da Deniz ve Muleka’yı beğendim.

Maçın adamı: Orkun Kökçü

Hasan Sarıçiçek'in önceki yazıları...