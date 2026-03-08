Altın kafa Osimhen!

O ne güzel bir mücadeleydi öyle; coşkulu, heyecanlı ve bol pozisyonlu harika futbol ve muhteşem bir atmosfer.

Osimhen, Sane ve Barış Alper gibi yıldızlarla donanmış G.Saray’ın kadro derinliği, oyun zenginliği sayesinde Okan Buruk’un fendi Sergen Yalçın’ı yendi ve yeni transferleriyle yükselişe geçen Beşiktaş’a en formda döneminde “Dur, Türkiye biz varız. Bu fark kapanmaz” dedi. Ancak yıldız farkı bu.

Osimhen tek başına takım

G.Saray, bir takıma bedel golcüsü altın kafa Victor Osimhen ile final havasındaki derbide seriye devam ederek farkını ortaya koydu. Sane’nin asisti, Osimhen’in kurtarışlarıyla maça damgasını vuran Ersin’i çaresiz bırakan golü de harikaydı. Özetle kalecilerin gecesiydi hem Ersin hem Uğurcan kurtarışlarıyla yıldızlaştılar.

Doğrusu lider Galatasaray kazanarak yoluna devam ediyor ama Beşiktaş yeni transferleriyle taş gibi takım olmuş. Kaptan Orkun ve arkadaşları tabelayı değiştiremeseler de iyi mücadele ettiler. Gelecek için ümit verdiler.

OZAN ERGÜN’ÜN NAZARLIĞI

Daha maça atandığı gün “Derbiye bu hakem yönetebilir mi?” diye adı üstünde fırtınalar kopartılan Ozan Ergün, Barış Alper, Uduokhai mücadelesinde Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon da dahil başarılı bir yönetim gösterdi. Ta ki, hakem düdüğünden sonra topa vuran Osimhen’e ikinci sarıyı gösteremediği ana kadar. O ana kadar gördüğünü çaldı, hata yapanı affetmedi, Osimhen, Sane, Orkun ve Murillo’ya gösterdiği diğer kartlarla da efsane hakemlerimizden Sadık Deda’yı hatırlattı. Ama Sane’ye doğrudan kırmızı gösterenin Ergün’ün, Osimhen’i görmezden gelişi anlaşılır değildi.

Maçın adamı: Victor Osimhen

