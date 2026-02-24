Tedesco'nun çözmesi gerekenler

Galatasaray'ın Konya'da üç puan bıraktığı bir haftada Fenerbahçe ayağına gelen tarihi fırsatı neden altın tepsi içinde rakibine ikram etti?

Kasımpaşa önünde 90+5'te gol üretip 90+11'de yaşanan harakirinin sebebi ne ve sorumlusu kim?

Bitmedi.. Fenerbahçe duran toplardan neden çok fazla gol yiyor?

Alanya, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında yenilen benzer gollerin sonrasında yeterince analiz yapılmadı mı?

YAPILDIYSA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco bunlara neden çözüm üretemiyor?

Tedesco üst üste yaşanan sakatlıkların sebebini 34'lık yoğunluk, yorgunluk, stres, seyahatler ve sakatlıklara bağlıyor.

..Ki, şu an 7 sakatlık söz konusu...

Ederson, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü bir süre olmayacak.

Jayden ve Talisca'nın da sakatlıkları var.

Sıkıntılar dağ boyu çözüm ne?

Sorular... Sorular... Çözüm mü?

Tedesco’nun açıklamalarından anlaşılıyor ki problemin sebebi sadece sakatlıklar değil. O halde ne?

Oyun planı, oyuncu tercihleri ve oyun içi konumlandırmaların kriz anlarında esnekliğe ihtiyaç duyduğu.

EDERSON 3 HAFTA YOK

Gerçek şu; ortalardan yenilen goller ciddi problem ama bunun savunması ''Kaleci çok öndeydi, diyagonal top oynadı engelleyemedik'' olamaz.

Koca takım kaleciden ibaret değil ki.

Ayrıca Ederson 3 maç yok.

Mert ise listede yok.

Hafta içi Tarık oynayacak.

Şimdi Fenerbahçe oturup karalar mı yakacak?

Hayır, ortalar ve duran toplardan yenilen gollerin sebebi de çözümü de belli...

Tedesco’nun krizi çözmesi savunma zaaflarını kapatmak, gençleri devreye sokmak ve sistem esnekliğini artırmaktan geçiyor.

MESAFE DARALTILMALI

Tedesco’nun önceliği savunma güvenliği olmalı. Çünkü hücumda ne kadar üretken olursanız olun takımın tekrar eden savunma problemi özellikle duran toplardan 90+11’de gol yemesi doğrudan savunma zaaflarından kaynaklanıyor.

Zaafları gidermenin yolu da savunma hattı ile orta saha blokları arasındaki mesafeyi daraltmaktır.

Çünkü takımın yaşadığı hayal kırıklıklarının asıl sebebi bu.

Sakatlıklar sebebiyle stoper rotasyonu daraldı doğru. Bu halledilmeden riski artar ve bireysel hatalar devam eder.

Haliyle savunma sağlamlaştırılmadan hücum varyasyonları işe yaramaz.

Milli arada hava toplarında daha agresif olma çalışması krizi kısmen çözebilir.

Skriniar, Çağlar ve Ederson yokken altyapıdan veya rotasyondaki genç oyunculara süre vermek hem motivasyon hem de takıma enerji katabilir.

ÜÇLÜ MÜ, 4'LÜ MÜ?

Eldeki kadroya göre 3’lü savunma denemeleri yapılabilir ancak milli araya kadar 4’lü düzeni koruyup rollerin yeniden tanımlanması daha mantıklı olur.

Bu sayede orta sahadan bir oyuncuyu geriye çekerek savunmayı kalabalıklaştırabilir.

Kanat bekleriyle savunma hattını genişletip ortalardan yenen goller azaltabilir.

Hatta rakiplerin kontra ataklarını daha rahat karşılayabilir.

Bunun riski var mı var.

Ancak üçlü savunma takımın alışık olmadığı bir sistem; adaptasyon süreci hatalara yol açabilir. Hücumda kanat oyuncularının savunmaya daha fazla dönmesi gerekeceği için takımın hücum gücü azalabilir. En doğrusu 2 sakatlık sonrası Matteo örneğindeki gibi oyuncuların oynamaya alışık olduğu 4’lü sistemi koruyup rolleri yeniden tanımlamaktır.

HÜCUMDA ÇEŞİTLİLİK

Hücum varyasyonları savunma güvenliği sağlandıktan sonra daha etkili hale gelir. Ancak bu, hücum varyasyonlarının tamamen ikinci plana atılacağı anlamına gelmemli. Talisca ve Nene’nin birlikte oynama planı bozulsa da, hücumda çeşitlilik adına Kerem ve Nene ile farklı kombinasyonlar denenebilir.