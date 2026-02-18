Aslan destanlaştı ve Juve buharlaştı

RAMS Park adeta yanıyordu. Galatasaray, Juventus gibi bir devi, 1959'dan beri görmediği bir hezimetle sahadan sildi attı ve paramparça etti. Rövanş mı, endişeye mahal yok bu Galatasaray, önceki akşamki Juve’nin İtalya’da tozunu atar. Nereden mi bilmiyorum? Arife tarif gerekmez!

Şampiyonalar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın İtalya devini devireceği daha Süper Lig’deki Eyüp maçından belliydi. Nitekim o günkü yorumunda “Juve’ye gözdağı” diye bu sütunlarda yazdım.

Gerekçelerini de şöyle sıraladım; “Avrupa standardındaki kadro derinliği, kadro kalitesi, yıldız zenginliği ve Devler arenasında inanılmaz tecrübesiyle Okan Buruk’ın 'Büyük Takım yapma' arzusuyla dahice taktik planı, maç stratejisi ve oyun içindeki olağanüstü hamleleri” diye.

Nitekim elde edilen 5-2'lik tarihî zaferle Avrupa'ya 'Biz buradayız' diye haykırdı Cimbom!

Galatasaray'ın Juventus maçına başladığı 11

BİR SÖZ YETTİ

Devre arasında Okan Buruk'un soyunma odasındaki o meşhur sözü her şeyi değiştirdi: 'Yeter ki böyle oynayın, kazanacaksınız!'

Ve sahaya çıkan takım bambaşkaydı.

BARIŞ ALPER YILMAZ

Barış Alper Yılmaz fırtına gibi esti! Durdurulamadı.

Herkesin 'paçavra ettiği' Cambiaso'yu dağıttı, Cabal'ı delirtti, kırmızı kartı çıkarttı, 10 kişi bıraktı Juve'yi.

O yürekten oyun ve ruhla adeta asist makinesiydi ve enerjisi bitmiyordu. Herkes kanaat getirdi ki Batış sahada olduğu sürece rakip sol bekler geceyi kabusa çevirir! Çevirdi de. Juve’yi adeta çökertti.

HOŞ GELDİN NOA LANG VE BOEY

Noa Lang... Bin yıllık Galatasaraylı! İlk golünü Juventus'a attı, hem de nasıl! Eşitleyen o gol, sonra farkı açan... Zekice, hırslı, yetenekli. Boey de ikinci döneminde ilk golünü aynı dev karşısında buldu. Sacha döndü, özlenen Boey geri geldi!

Noa Lang, RAMS Park'ta 2 golle yıldızlaştı.

MAESTRO GABRIEL SARA

Gabriel Sara maestro gibiydi. İlk yarıda orkestrayı yönetti, ikinci yarıda gol+asist. Osimhen yine arı gibi çalışkan ve beceri doluydu: top çaldı, pas verdi, rakibi yıprattı.

KALİTE HER ZAMAN KALİTEDİR

Sanchez hatasını telafi etti, üçüncü golüyle maçı çevirdi. Yunus Akgün sessiz sedasız iş bitirdi. Bir de ara paslarda isabet yüzdesi ve şut kuvveti yüksek olsaydı tarihi zafer daha ilk yarıda gol şovuna dönerdi.

Sacha Boey

BU BİR AVRUPA REKORU

Sonuçta Juventus? Aciz düştü. Spalletti çaresiz değişiklikler yaptı ama nafile. 5 gol yediler, Avrupa'da 67 yıllık rekor kırdık! İtalyanlara futbol dersi verdik. İç sahada 13 maçta yenilmezlik, Milan'dan beri ilk kez bu kadar ezici.

GURURLA TORİNO’YA UÇACAK

Okan Hoca yine yaptı yapacağını. Kartlıları erken aldı, moralli Torino'ya uçuyoruz. Rövanşta bile avantaj bizde. Son 16 kapıda: Liverpool mu Tottenham mı? Gelsinler, hangisi olursa olsun Avrupa Fatihi Cimbom yeni zaferler için hazır!

Gurur duyun Galatasaraylılar! Gurur duy Türkiye… Bu gurur; sarısı-kırmızısı, laciverti, bordosu - mavisi, siyahı - beyazı ile hepimizin. Şen olan Cimbom şen ola...