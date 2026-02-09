Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Türkiye Gazetesi
Bu ‘Güven’sizlik niye?

Hasan Sariçiçek
Hasan Sariçiçek hasan.saricicek@tg.com.tr
Bu ‘Güven’sizlik niye?
Beşiktaş’ın 2-0 geriye düştüğü maçtaki geri dönüşü gerçekten harikaydı! Tebrikler.

Ancak… Kafadan iki gol yemiş Beşiktaş’ta tek suçlu kaleci Ersin mi?

“Ağır kalmış, hazır değilmiş!”

Hadi oradan!

Tribünler, “Vur abalıya” misali koro hâlinde Ersin’e yüklendi. Niye, bu protesto? Ersin’in adı çıkmış dokuza, inmiyor sekize…

Büyük haksızlık bu; “12. oyuncu” dediğimiz tribünler kendi kalecisini böyle demoralize edecek tepkiyi neden gösterir, anlamak mümkün değil.

Ersin ne yapsın?

Dan… Dan… İki el evlat kurşunu… Sen misin Güven’i gönderen? Yenilen iki golde Güven Yalçın’ın duruşu ve vuruşu harikaydı, Ersin ne yapsın?

Maçın adamı Agbadou öne çıktığında Emirhan neredeydi o goller atılırken? İkili arasında uyum sorunu mevcut şimdilik ama geçici...

Anlayış, istikrar, sabır ve destek şart, Kartal’ın yükselişini devam ettirmesi için.

Yeniler göz doldurdu

Hemen şunu ifade edeyim; yeniler tam puan aldı. Agbadou çok faydalı bir oyuncu. Nitekim asistle başladı, Beşiktaş kariyerine… Orkun’un penaltı golünü hazırlayan oydu. Joao Pereira’yı oynattığı 3-4-3 düzenindeki yarım devrelik futboldan dolayı alkışlamak lazım.

Ancak maç 90 dakika… Sergen Yalçın’ın siyah beyazlı takımı şampiyon yaptığı; 4-1-4-1 sistemindeki ısrarı yerinde ve yavaş yavaş oturuyor. Beşiktaş’ın orta sahası Ruan ile Alanyaspor’a ilk yarıda çok kolay geçit verse da hücum organizasyonlarında Ndidi, Orkun, Olaitan ve Oh ikinci yarıda çok etkiliydiler.

Maçın adamı: Emmanuel Agbadou

