Üreticiler, ramazan öncesi tavuk etine %15 zam yaptı. Harekete geçen bakanlık, piyasayı korumak ve fırsatçılara engel olmak için ihracatı durdurma kararı aldı.

Tavuk üreticileri, Ramazan öncesi fiyatlara yüzde 15 zam yaptı. Bunun ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, haksız fiyat artışlarıyla vatandaşı zorlayan fırsatçılara karşı, piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı alındı. Yapılan açıklamada şunlar denildi:

Söz konusu karar, iç piyasada arzın yükseltilmesi ve fiyat artışlarının sınırlandırılması amacıyla alındı. Süreci yakından izleyeceğiz. Gerektiğinde ilave tedbirler alacağız.

