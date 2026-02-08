Simpsonlar dizisiyle ilişkilendirilen 9 Şubat 2026 elektrik kesintisi iddiası sosyal medyada yeniden gündem oldu. 72 saat süreceği öne sürülen küresel elektrik kesintisi söylentisi, paylaşılan görseller ve iddialarla birlikte tartışmalara neden olurken iddianın gerçekliği araştırılıyor. Özellikle "9 Şubat'ta elektrikler kesilecek mi?" merak ediliyor.

Sosyal medya ve dijital platformlarda dolaşıma sokulan paylaşımlarda, Simpsonlar’ın 9 Şubat 2026 tarihinde başlayacağı iddia edilen 72 saatlik elektrik kesintisini önceden tahmin ettiği öne sürülüyor. Simpsonlar dizisine atfedilen görsellerle güçlendirilmeye çalışılan iddia, “9 Şubat elektrik kesintisi olacak mı, var mı?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

9 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK MI?

Son günlerde sosyal medyada dolaşıma giren içeriklerde, 9 Şubat’ta başlayacağı ve 72 saat süreceği öne sürülen geniş çaplı bir elektrik kesintisinden söz ediliyor. Paylaşımlarda, bu senaryonun önceden “haber verildiği” iddiası öne çıkarılırken kesin bir resmi kaynağa dayandırılmadığı dikkat çekti.

Yapılan incelemelerde, 9 Şubat 2026 tarihine yönelik 72 saat sürecek elektrik kesintisine ilişkin kurumlar tarafından yapılmış herhangi bir resmi açıklamaya rastlanmadı.

9 Şubat elektrik kesintisi olacak mı? Simpsonlar 72 saatlik elektrik kesintisi gerçeği ortaya çıktı

SİMPSONLAR 72 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİASI

İddiaların merkezinde yer alan The Simpsons dizisinin, 9 Şubat 2026’da başlayacağı öne sürülen 72 saatlik bir elektrik kesintisini önceden tahmin ettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bazı görsellerin diziye ait olduğu iddia edildi.

Ancak yapılan araştırmalarda, söz konusu görsellerin dizinin herhangi bir bölümüne ait olmadığı ortaya çıktı. AA Teyit Hattı tarafından yapılan değerlendirmelerde, bu içeriklerin yapay zeka araçlarıyla üretildiği ve diziyle doğrudan bir bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Dizi arşivlerinde de 9 Şubat tarihi ya da 72 saatlik bir kesintiye dair bir sahne yer almıyor.

