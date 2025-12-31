Emmy ödüllü karikatürist ve yönetmen Matt Groening imzalı kült çizgi dizi The Simpsons, 30 yılı aşkın yayın hayatı boyunca sıra dışı tahminleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizinin senaristleri, Donald Trump'ın ABD başkanlığından tutun, küresel çapta yaşanan ekonomik krizlere kadar pek çok olayı yıllar öncesinden bölümlerine taşıdı. Peki, çizgi film 2025 yılı için neler söyledi ve bunlar nasıl gerçeğe dönüştü?

The Simpsons, ticari uzay yolculuklarından yapay zeka tehdidine, iklim felaketinden ekonomik krize kadar 2025 yılına dair birçok küresel olayı 1990'lı yıllarda yayımlanan bölümlerde tahmin etti.

Dizinin yapımcısı Matt Selman, bu ürkütücü tesadüfler hakkında yorum yaparken, bunun bir sihir değil, olasılık ve tarih bilgisi olduğunu savunarak, "Eğer yeterince şey söylerseniz, bazılarının gerçeklikle örtüşmesi kaçınılmazdır. Tarihi inceler ve insanlığın geçmiş aptallıklarını temel alarak bir dizi yaparsanız, gelecekteki aptallıklarını öngörmeniz de kesindir” dedi.

İşte The Simpsons'ın 2025 yılı için doğru çıkan, en dikkat çekici "tahminleri"...

1. UZAYIN TİCARİLEŞMESİ Tahmin: 1994 yılında yayımlanan Deep Space Homer bölümünde, NASA halkın uzaya olan ilgisini artırmak için Homer'ı uzaya göndermiş, herkesin bir reklam dublörü amacıyla astronot olabileceği fikrini işlemişti. Gerçekleşen: 2025'te gerçekleşen ve Katy Perry, Lauren Sanchez gibi isimleri taşıyan, tamamı kadınlardan oluşan Blue Origin uzay misyonu, uzay turizminin ve bu yolculukların medya şölenine dönüşmesinin somut bir örneği oldu. Dizinin öngördüğü gibi, 2025 yılında uzay artık sadece bilim insanlarına ait bir alan değil, bir halkla ilişkiler ve turizm destinasyonu haline geldi.

2. YAPAY ZEKA TEHDİDİ Tahmin: 1994 yapımı Itchy & Scratchy Land bölümünde Simpsons ailesi, aniden arızalanıp insanlara saldırmaya başlayan robotlardan kaçmaya çalışıyordu. O dönem fantastik görülen bu senaryo, günümüzde ürkütücü bir gerçekliğe işaret etti. Gerçekleşen: 2025 itibarıyla yapay zekA, dünya genelinde iş gücünü tehdit eden ve insan etkileşiminin büyük bir kısmının yerini alan bir güç haline geldi. Özellikle yanıltıcı bilgi üreterek kullanıcıları yanlış yönlendirebilen yapay zekanın güvenilirliği ve potansiyel zararı, küresel gündemin ana konularından biri oldu.

3. İKLİM FELAKETİ VE ÇARESİZLİK Tahmin: 2009 tarihli The Good, the Sad, and the Drugly bölümünde Lisa, küresel ısınmanın Springfield'ı yok edeceğini öngören makaleler bulmuş ve bu durum onda "Çevreyle İlgili Çaresizlik" adı verilen bir durumun teşhis edilmesine neden olmuştu. Gerçekleşen: 2025, ne yazık ki artan sıcaklıklar, ani seller ve öngörülemez hava olayları açısından zorlu bir yıl oldu. Lisa'nın o yıllarda yaşadığı ruh hali, günümüzde "iklim kaygısı" olarak adlandırılan ve başta gençler olmak üzere pek çok kişiyi etkileyen yaygın bir psikolojik duruma karşılık geldi.

4. RESESYON VE FİNANSAL ÇÖKÜŞLER Tahmin: 1993'teki Marge vs. the Monorail bölümü, kasabanın fonları kötü yönetmesi ve sonucunda başarısız olan bir yatırımının yol açtığı ekonomik çöküşü anlatıyordu. Gerçekleşen: 2025'te birçok ülke, önceki yönetimlerin yanlış kararları, kamu parasının riske atılması ve aşırı harcamalar nedeniyle büyük mali zorluklar ve yaygın bir istikrarsızlık yaşadı. Springfield'daki ekonomik kargaşa, pek çok ülke vatandaşı için acı bir gerçekliğe dönüştü.

5. YEME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİM Tahmin: 1995 yapımı Lisa the Vegetarian bölümünde, Lisa’nın vejetaryen olması ailesi ve arkadaşları tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Gerçekleşen: 2025'e gelindiğinde, bitki bazlı beslenme menüleri oldukça yaygınlaştı.

