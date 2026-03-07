Türkiye’nin en ucuz otomobilleri: Dacia Sandero artık en ucuz değil!
Otomobil markaları Mart ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni fiyat listeleriyle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz otomobiller belli oldu. İşte Türkiye’de 2 milyon altına satılan modeller…
Markalar Mart ayında satış listelerini güncelledi. Yeni modeller, indirimler, zamlar ve kampanyalar tek tek paylaşıldı. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz modeller de belli oldu.
Peki Türkiye’nin en ucuz otomobili hangisi? Mart ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatlı sıfır otomobiller haberimizde olacak.
İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır otomobilleri listesi…
Peugeot E-208
1.999.500 TL
Suzuki Vitara Hibrit
1.999.000 TL
Toyota Yaris
1.990.000 TL
Opel Mokka
1.988.000 TL
Hyundai i30
1.940.000 TL
Seat Arona
1.876.000 TL
Citroen C4 X
1.862.000 TL
Skoda Kamiq
1.861.400 TL
Opel Frontera Elektrik
1.857.000 TL
Kia Xceed
1.840.000 TL
Skoda Fabia
1.829.900 TL
Yeni Renault Clio
1.799.000 TL
Skoda Scala
1.791.400 TL
Renault Duster
1.780.000 TL
Renault Megane Sedan
1.770.000 TL
Toyota Corolla
1.770.000 TL
Nissan Juke
1.735.200 TL
Citroen e-C3 Aircross
1.707.000 TL
Renult Clio
1.699.000 TL
Hyundai Bayon
1.695.000 TL
Dacia Sandero Stepway
1.685.000 TL
Seat Ibiza (2025 model)
1.647.000 TL
Fiat Grande Panda
1.584.900 TL
Hyundai INSTER
1.510.000 TL
Citroen e-C3
1.468.000 TL
Hyundai i20
1.425.000 TL
Fiat Egea Sedan
1.409.900 TL
Kia Picanto (2025 model)
1.335.000 TL
Dacia Sandero
1.299.000 TL
Opel Corsa
1.290.000 TL