Osmanlı'dan günümüze uzanan gelenek! Her gün 200 kişiye ücretsiz olarak veriliyor
Kütahya’da lokanta işletmecisi Himmet Çakubay, Osmanlı’dan günümüze uzanan “askıda yemek” geleneğini 45 yıldır sürdürüyor. Hayırseverlerin desteğiyle her gün yaklaşık 200 kişiye ücretsiz iftar yemeği ikram ediliyor.
- Çakubay, babasından kalan dükkânda 1975'ten bu yana ihtiyaç sahiplerine 4 çeşit yemek ikram ediyor.
- Hayırsever vatandaşların desteğiyle Ramazan boyunca hiç boş günleri olmadığını belirtiyor.
- Çakubay, kimisi yarım, kimisi tek kişilik katkıda bulunan hayırseverlerin desteklerini bir deftere kaydederek alan el ile veren eli buluşturuyor.
- Bu geleneğin 45 yıldır karşılıklı güvene dayandığını ve artık geleneksel bir hal aldığını ifade ediyor.
Ulu Cami çevresinde ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran Çakubay, yıllardır yardımsever vatandaşların desteğiyle bu geleneği sürdürdüklerini söyledi. Bu Ramazan ayında da hayırseverlerin katkısının devam ettiğini belirten Çakubay, Ramazan boyunca hiç boş günlerinin olmadığını ifade etti.
4 ÇEŞİT YEMEK ÇIKARIYOR
Babasından kalan dükkânda 1975 yılından bu yana geleneği yaşatmaya çalıştığını anlatan Çakubay, iftar vakti ihtiyaç sahiplerine 4 çeşit yemek ikram ettiklerini dile getirdi.
"ALAN EL İLE VEREN ELİ BULUŞTURUYORUZ"
Çakubay, "Burası babamdan kalma bir dükkân. 1975'ten bu yana işletiyoruz. Hürriyet Caddesi'nde bulunan toptancılar o zaman da destek veriyordu, ancak o dönemde destek daha azdı. Şimdi hayırsever vatandaşların sayısı arttı. Kimisi yarım veriyor, iki kişiyi birleştiriyoruz; kimisi ise tek başına bir kişinin iftarını karşılıyor. Elimde bir defter var, hayırseverlerin yaptıkları katkıları oraya yazıyorum ve sadece ben ulaşıyorum. Yaptığımız bu iş karşılıklı güvene dayanıyor. 45 yıldır burada alan el ile veren eli buluşturuyoruz. Artık geleneksel bir hale geldi" dedi.