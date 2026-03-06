Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında çıkan savaş piyasaları da vurdu. Savaş nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken, tam tersi oldu. Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi.

TGRT Haber canlı yayınında Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan Memiş, altının gerileme nedeni ve tekrar ne zaman yükseleceğine yönelik görüşlerini paylaştı. Memiş'in yükseliş için beklediği haber, yatırımcıları ters köşe yapacak.

İslam Memiş açıklamaları şöyle:

Savaş ne kadar uzun sürerse, Hürmüz Boğazı ne kadar uzun kapalı kalırsa dünya ekonomileri bir o kadar da enflasyon karşısında tahribata uğrar. Hürmüz Boğazı kapalı, oradaki gemilerin de vurulmasıyla birlikte dünya ticaretinin ciddi bir anlamda hiper enflasyonla karşı karşıya kalma riski var.

Çin petrolünün yüzde 45'i buradan geçiyor. Günde 40 geminin buradan geçtiğini biliyoruz. Dünyanın enerjinin 4'te 1'i bu bölgeden geçiyor. Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gazı buradan geçiyor. Çok ciddi anlamda Hürmüz Boğazı risk oluşturmaya devam ediyor.