Altında herkes ters köşe olacak! İslam Memiş uyardı: Piyasanın gözü bu haberde!
Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran arasında çıkan savaş piyasaları da vurdu. Savaş nedeniyle altın fiyatlarının yükselmesi beklenirken, tam tersi oldu. Altın fiyatlarındaki belirsizlik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi.
TGRT Haber canlı yayınında Gülden Kalecik Demirtaş'ın sorularını cevaplayan Memiş, altının gerileme nedeni ve tekrar ne zaman yükseleceğine yönelik görüşlerini paylaştı. Memiş'in yükseliş için beklediği haber, yatırımcıları ters köşe yapacak.
İslam Memiş açıklamaları şöyle:
Savaş ne kadar uzun sürerse, Hürmüz Boğazı ne kadar uzun kapalı kalırsa dünya ekonomileri bir o kadar da enflasyon karşısında tahribata uğrar. Hürmüz Boğazı kapalı, oradaki gemilerin de vurulmasıyla birlikte dünya ticaretinin ciddi bir anlamda hiper enflasyonla karşı karşıya kalma riski var.
Çin petrolünün yüzde 45'i buradan geçiyor. Günde 40 geminin buradan geçtiğini biliyoruz. Dünyanın enerjinin 4'te 1'i bu bölgeden geçiyor. Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gazı buradan geçiyor. Çok ciddi anlamda Hürmüz Boğazı risk oluşturmaya devam ediyor.
ENFLASYON UYARISI
Petrol fiyatları savaştan önce 72 dolar seviyesindeydi, 85 dolar seviyesi görüldü. Tekrar bu yüksek tansiyon devam ederse enflasyon tarafında üzerine ekstradan 1-1,5 puanlık artış söz konusu. Sadece Türkiye üzerinde değil, bütün gelişmiş ülkelerde enflasyon tekrar başlar.
ENFLASYON BAĞIRA BAĞIRA GELİYOR
Benim kişisel öngörüm bilerek başlattılar bu savaşı, küresel enflasyonu bilerek patlatacaklar. Devamında dijital paralara geçişi açıklayacak dünyaya. Şu anda ekonomik maliyet açısından enflasyon bağıra bağıra geliyor. Merkez bankaları faiz indirimlerine ara verecek, belki de tekrar yükseliş başlayacak. Gıda tarafları, tarım emtia tarafları tarafından bir yükseliş gündeme gelebilir...
ALTIN NEDEN GERİLEDİ?
Pazartesi günü ons altın 5420 dolar seviyesindeydi şu anda 5100 dolar seviyesinde. Neden geriledi diye halk merak ediyor. Ben 12 gün savaşlarına atıfta bulunmak isterim. Yine altın tarafında düşüşler görmüştük. Daha sonra yükselişe geçmişti. Peki neden geriledi altın?
ALTININ DÜŞMESİNİN 4 SEBEBİ
- Birincisi teminat tamamlama çağrısı. Yani borsalarda düşüşler, sanal ortamda işlem yapanların teminat tamamlamak için altın ve gümüş sattı.
- İkincisi dolar yükseldi. Dolar uluslararası piyasalarda güç kazandı.
- Üçüncüsü panik olmadı. Panik alımları olmadığı için talep oluşmadı.
- Dördüncüsü ise merkez bankalarının faiz indirim beklentisi ötelendiği için altın geriledi.
ALTIN BORCU OLANLAR, DÜĞÜN YAPACAKLAR...
Aslında bizim için düşmedi ama toplum bunu değer kaybı olarak görüyor. 300 dolar gün içinde ons altında bir oynama var. Akşam düşüyor, gündüz yükseliyor... Altın borcu olanlar var, düğün yapacaklar var. Kaygılı bir şekilde süreci izliyorlar.
ALTIN DÜŞMEZ!
Bizim en büyük şansımız Türkiye'nin dış siyasette güzel bir politika izlemesi. Şu anda biz bu savaştan etkilenmiyoruz. Dışarı bu kadar yangın yeriyken altın fiyatlarının düşmesini beklemek doğru değil.
ALTIN TEKRAR NE ZAMAN YÜKSELİŞE GEÇER?
Ateşkes haberleriyle altının tekrar yükselişe geçme ihtimali güçlü. Bu yıl ortasına kadar ons altında 6 bin dolar, gram altında 10 bin lira beklentimizde değişiklik yok. Bu dinlenmeler çok kalıcı olmayabilir.
NAKİTTE OLAN NE YAPMALI?
Bu savaş ortamında al-sat yaparım para kazanırım modunda olmayın. Kaldıraçlı işlemlerden uzak durun. Var olana sahip çıksınlar. Sessizce kenarda beklesinler. Nakitte olanlar alma ihtiyacını bence görmeli.