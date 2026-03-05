İftar sofralarından kalktıktan sonra mide problemi yaşayanlara uzman isim, şalgamı önerdi. Şalgam suyunun sindirim enzimlerini düzenleyici etkisi olduğu belirtilirken, iftarda tüketilen 1 bardak şalgam suyunun mide boşalmasını sağladığı belirtildi. İşte şalgamın faydaları…

Ramazan’da oruç tutanların beslenmelerinde dikkat etmeleri gerekenlere dikkat çeken uzmanlar, iftar sonrasında mideyi rahatlatacak bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Uzman Diyetisyen Şevval Ayaşan Kılınç, “İftarda tüketeceğiniz 1 bardak şalgam suyunun mide boşalmasına katkısı olacaktır. Şalgam, bağışıklık sistemini destekler, vücuttaki inflamasyonun azalmasına destek sağlayabilir" dedi.

İftarda 1 bardak içmek yetiyor! Baş dönmesini azaltıp mideyi rahatlatıyor

BAŞ DÖNMESİNİ AZALTIYOR

Şalgamın potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller açısından zengin yapısıyla, oruç süresince kaybedilen elektrolitlerin yerine konmasına yardımcı olduğunu belirten uzman isim, iftar sonrası yaşanan halsizlik ve baş dönmesi riskini azaltacağının belirtti.

BAĞIRSAK İÇİN FAYDALI

Diyetisyen Kılınç, Adana'nın geleneksel içeceği şalgamın faydalarına ilişkin şunları söyledi:

Şalgam suyu, fermente içecekler arasında ön plana çıkan bir içecek. Özellikle üretim sürecinde yer alan laktik asit fermantasyonu sebebiyle bağırsak mikrobiyotasını destekleyici özelliklere sahip. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki fermente ürünlerin içerisindeki laktik asitler, sindirim enzimlerini dolaylı yoldan destekler ve bu şekilde de bağırsak mikrobiyotasına katkıda bulunur.

“MİDEYİ BOŞALTIYOR”

"Şalgam suyunun sindirim enzimlerini düzenleyici etkisi içerisindeki organik asitler ve asidik PH değerinden dolayı kaynaklanıyor” diye belirten Kılınç “Şalgam, bu özelliklerinden dolayı mide boşalmasını ve sindirim enzimlerini destekler. Bundan dolayı Ramazan ayı gibi uzun süreli açlıklarda iftarda tüketeceğiniz 1 bardak şalgam suyunun mide boşalmasına katkısı olacaktır" dedi.

“TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT"

Şalgam suyu tercih ederken katkısız olmasına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Kılınç, şunları söyledi:

Şalgam, içerisindeki mor havuçlar nedeniyle antosiyonin dediğimiz güçlü antioksidan özelliklerine de sahiptir. Şalgam, bağışıklık sistemini destekler, vücuttaki inflamasyonun azalmasına destek sağlayabilir. Mineral açısından da şalgam, zengin bir potasyum kaynağıdır. Yüksek miktarda da sodyum içerir. Şalgam tüketilen günlerde, tuz tüketimine dikkat etmekte fayda var.

