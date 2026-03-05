16 yaşındaki Alpay Kaya, Tavşan İmparatorluğu filminde Musa karakterini oynadı. Yönetmen Seyfettin Tokmak, 2023 yılında çektiği film için Kars'ın Darboğaz Köyü’nde çobanlık yapan 13 yaşındaki Alpay Kaya ile yollarını kesişti. Tokmak, Kaya’yı görünce “Aradığım oyuncu bu” diyerek onu filmde oynatma kararı aldı. Tavşan İmparatorluğu filmi, 6 Mart cuma günü sinemalarda gösterime girecek.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyünde çobanlık yaparken keşfedilen genç oyuncu Alpay Kaya da böyle bir filmde yer almaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi.

Çobanlıktan başrol oyunculuğuna… Filmi 7 ödül aldı, herkes Alpay Kaya’yı konuşuyor

“HAYALİMDE OYUNCU OLMAK YOKTU”

Kaya, duygularını "Seyfettin Tokmak ile bir fotoğraf üzerinden tanışmıştık. O fotoğraftan sonra senaryo geldi. Filmi Elazığ'da çektik. Bir iki yerde filmde zorlandığım yerler oldu. Hayalimde hiçbir zaman oyuncu olmak da yoktu. Yazları çobanlık yapıyordum. Kışları okula gidiyorum. Şimdi oyunculuk yapsam da çobanlığa devam ediyorum" sözleriyle ifade etti.

Çobanlıktan başrol oyunculuğuna… Filmi 7 ödül aldı, herkes Alpay Kaya’yı konuşuyor

“HİKAYENİN EVRENSEL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Oyuncu Emrullah Çakay ise filmin çok güzel bir hikayeye ve ekibe sahip olduğunu belirterek, "Hikayenin evrensel olduğunu düşünüyorum. Bir çocuğun bütün aksiliklere rağmen hayallerinin peşinden koşması üzerine neleri başarabileceğini anlatıyor. Bu yüzden herkesi sinemaya gitmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Çobanlıktan başrol oyunculuğuna… Filmi 7 ödül aldı, herkes Alpay Kaya’yı konuşuyor

TAVŞAN İMPARATORLUĞU FİLMİ HAKKINDA

Dram türündeki "Tavşan İmparatorluğu" filmi, yetişkin dünyasının acımasız kurallarına karşı çocukça bir cesaretle direnen 12 yaşındaki Musa'nın hikayesini konu alıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Kubilay Tunçer ve Perla Palamutçuoğulları da yer alıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Claudia Becceril Bulos, sanat yönetmenliğini Tora Aghabayova ve kurgusunu Vladimir Gojun üstlenirken, müziklerinde ise usta müzisyen Erkan Oğur'un imzası bulunuyor.

Türkiye, Meksika, Hırvatistan ve Lübnan ortak yapımı olan film, 62. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 ödül alarak dikkatleri üzerine çekti.

Film, dünya prömiyerini yaptığı 28. Tallinn Black Nights Film Festivali’nde “En İyi Senaryo” ve “En İyi Sinematografi”, Taipei Film Festivali’nde “Yönetmenler Birliği En İyi Film Ödülü”, Ankara Film Festivali’nde “İnci Demirkol En İyi Film”, “Onat Kutlar En İyi Senaryo” ve “FİLM-YÖN En İyi Yönetmen”, Boğaziçi Film Festivali’nde ise “En İyi Yönetmen”, “En İyi Görüntü Yönetmenliği” ve “FİYAB En İyi Yapımcı” ödüllerini kazanmıştı.

Çobanlıktan başrol oyunculuğuna… Filmi 7 ödül aldı, herkes Alpay Kaya’yı konuşuyor

TAVŞAN İMPARATORLUĞU FİLMİNİN KONUSU

"Beko, köylerinde düzenlenen tazı yarışlarına tavşan sağlayarak geçimini sağlar. Musa ise yarışlardan sonra tavşanları toplar, ölülerini gömer, yaralılarını terk edilmiş bir madende iyileştirir. Kendini gerçekten çocuk gibi hissettiği tek yer olan bu madende, kendi küçük dünyasını kurar. Bir gün Beko, engelli çocukların ailelerinin devletten maaş aldığını öğrenir. Musa'yı engelli bir çocuk gibi davranmaya, sağlık kurulunu ikna etmeye ve engelli çocuklar okuluna gitmeye zorlar. Musa için daha da ağır bir kabus başlar. Ancak Musa, çocukluğunu ve tavşanlarını kurtarmak için bir isyan başlatacaktır."

Haberle İlgili Daha Fazlası