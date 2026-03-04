İstanbul silüetinin parçalarından biri olan tarihî Yeni Cami Külliyesinde bulunan Hünkâr Kasrı, geçtiğimiz günlerde kültürel mirası koruma tartışmalarıyla gündeme geldi.

Murat Öztekin - Yaklaşık üç buçuk asırlık yapının duvarına yerleştirilen tatlıcı tabelası ve kampanya afi şleri kamuoyunda reaksiyona sebep oldu. Ancak hizmet vermeye devam eden mekânda kısmi bir düzenlemeye gidildiği görüldü. Tatlıcının “Hünkâr Kasrı” yazan tabelası söküldü ve afi şleri kaldırıldı.

68 SENEDE TAMAMLANAN KÜLLİYE

Tarihî Yarımada’daki Yeni Cami Hünkâr Kasrı’nın da bulunduğu külliyenin temeli 1597’de Safi ye Sultan’ın emriyle atılmış, 1665’te zamanın padişahı IV. Mehmed Han’ın annesi Turhan Hatice Sultan’ın bağışlarıyla tamamlanmıştı. Klasik Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden biri kabul edilen Hünkâr Kasrı’nın içinde 17. asra ait nadide çiniler, sedefkâri, tunç alçı ve edirnekarî örnekleri bulunuyor.

