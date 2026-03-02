Çekmeköy’deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırının önceden planlandığı, şüphelinin ders programını inceleyerek öğretmeni hedef aldığı iddia edildi. Hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in daha önce disiplin kurulunda saldırgan için “Can güvenliğimiz yok” dediği ortaya çıkarken, bir öğrenci ve bir öğretmenin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde lisede uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmenin geçtiğimiz yıl saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" dediği ortaya çıktı.

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen bıçaklı saldırının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre 17 yaşındaki F.S.B., babası tarafından iki gün önce Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden çıkarıldı. Hastaneden çıkan şüpheli, iddiaya göre okulun ders programını kontrol ederek, hedef aldığı öğretmenin hangi saatte hangi sınıfta olduğunu öğrenip, buna göre plan yaptı.

Sabah saatlerinde okula gelen F.S.B. doğrudan sınıfa yöneldi. Saat 11.00 sıralarında sınıfa giren saldırgan, ilk olarak öğretmen Fatmanur Çelik’e bıçakla saldırdı. Sınıfta yaşanan panik sırasında araya girmeye çalışan 15 yaşındaki öğrenci S.K.’nin de bıçaklandığı ve öğretmen Z.A.’nın omzundan yaralandığı öğrenildi.

Saldırı sırasında öğretmenin okulun rehberlik öğretmeni tarafından güvenli bir alana alındığı, şüphelinin ise kapıyı açmaya çalıştığı ifade edildi.

İhbar üzerine okula çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırgan F.S.B. polis ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı. Ağır yaralanan öğretmen Fatmanur Çelik kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, S.K. adlı öğrenci ve öğretmen Z.A.’nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin geçtiğimiz yıl okulda başka bir kavgaya karıştığı, hayatını kaybeden öğretmen Fatmanur Çelik’in daha önce yapılan bir disiplin kurulu toplantısında saldırgan hakkında "Can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Çekmeköy'de bir lisede meydana gelen saldırı sonucu öğretmen Çelik'in vefat ettiği haberini üzülerek öğrendiğini belirtti.

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatıldığını bildiren Gürlek, sürecin çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini aktardı.

Gürlek, şunları kaydetti:

"Vazifesini icra ettiği sırada aramızdan ayrılan kıymetli bir öğretmenimizin kaybı, ailesinin yanı sıra tüm eğitim camiasını ve milletimizi derinden üzmüştür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve Milli Eğitim camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Saldırıda yaralanan öğrenci ve öğretmenimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Eğitim camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

