Arda Güler, İspanya Laliga'da zirvede mücadelesi veren Real Madrid'in Getafe'yi konuk ettiği maçta yaptığı estetik hareketlerle Bernabeu tribünlerini ayağa kaldırdı.

İspanya LaLiga'nın 26. haftasında Real Madrid'in Getafe'yi ağırladığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı enfes çalımla futbolseverleri mest etti.

RAKİPLERİNİ RENCİDE ETTİ

Müsabakanın 24. dakikasında sol çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Arda, birinci rakibini geçtikten hemen sonra estetik bir hareketle ikinci rakibini de ekarte etti ve şutunu çekti. Getafeli oyuncuları çaresiz bırakan milli futbolcu, sert bir şut çıkarsa da kaleci David Soria'yı geçemedi.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Arda Güler'in Getafe karşısındaki resitali, Bernabeu tribünlerinde ayakta alkışlandı. Birçok futbolsever, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 21 yaşındaki oyuncuya övgüde bulundu.

BU SEZON 15 GOLE ETKİ ETTİ

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 21 yaşındaki milli yıldız, 3 gol ve 12 gollük performans sergiledi.

