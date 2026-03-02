İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyurarak, geçmeye çalışan her geminin ateş altına alınacağını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapattıklarını ve geçmeye çalışan gemilere saldıracaklarını söyledi.

İran devlet televizyonunda konuşan Cebbari, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere izin vermeyeceklerini söyledi.

Hürmüz Boğazı kapatıldı! Geçmeye çalışan her gemi vurulacak

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Yatırımcı rotayı altın ve gümüşe çevirdi! Piyasalarda savaşın gölgesi

Tuğgeneral Cebbari, şu ifadeleri kullandı:

"Hürmüz Boğazı kapatıldı. Geçmeye çalışan her gemiye saldıracağız ve ateşe vereceğiz. (Geçmeye çalışan gemiler) Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'ndeki kahramanlarımız tarafından yakılacaktır.

Bu bölgeye gelmeyin. Petrolün fiyatı 82 dolara ulaştı ve dünya kesinlikle en az 200 dolara ulaşmasını bekliyor. Petrol boru hatlarına da saldıracağız ve bölgeden tek bir damla petrolün çıkmasına izin vermeyeceğiz."

BUGÜN BİR GEMİ VURULMUŞTU

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nı "yasa dışı" şekilde geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait bir petrol tankerinin iki insansız hava aracıyla vurulduğunu duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Athena Nova" adlı ABD müttefiklerine ait petrol tankerinin, Hürmüz Boğazı'nda 2 insansız hava aracı tarafından vurulduğu belirtildi.

"Yasa dışı" yollarla Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı sırada hedef alınan tankerde yangın çıktığı ifade edildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası