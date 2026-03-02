İRAN: ABD İLE MÜZAKERE ETMEYECEĞİZ İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, "Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğiz." dedi. Laricani'nin Hamaney'in yerine geçmesi bekleniyor.

49 dakika önce

KUVEYT'TE ABD ÜSLERİ BOMBALANIYOR Kuveyt'te ABD kuvvetlerinin konuşlandığı bölgelere doğru roket saldırıları düzenleniyor.

10 dakika önce

ABD, LÜBNAN'DAKİ VATANDAŞLARINI UYARDI ABD Dışişleri Bakanlığı tüm Amerikan vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmeye çağırdı.

16 dakika önce

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI AÇIKLADI: ABD’YE AİT MQ9’U HAVADA VURDUK İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Departmanı: Devrim Muhafızları'nın hava savunma sistemi, İsfahan semalarında bir Amerikan MQ9 insansız hava aracını tespit edip imha etti.

29 dakika önce

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ DUYULDU Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran'ın başkenti Tahran ve batısındaki Kerec kentinden patlama seslerinin geldiği belirtildi.

15 dakika önce

LÜBNAN BAŞBAKANI: SORUMSUZ BİR EYLEM Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, roket saldırılarının "sorumsuz bir eylem" olduğunu, ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını ve İsrail’e saldırılarını sürdürmesi için gerekçe sunduğunu aktardı.

12 dakika önce

"İRAN REJİMİNİN DÜŞÜŞÜ İMKANSIZ DEĞİL" ABD yetkilileri: İran rejiminin düşüşü tamamen imkansız değil, ancak yakın vadede gerçekleşme olasılığı çok düşük.

3 dakika önce

TAHRAN'DA HASTANE VURULDU İsrail, Tahran'da bir hastaneyi bombaladı. Gelen ilk bilgiler arasında binanın ağır hasar oluştuğu ve hastaların tahliye edildiği yer aldı. Can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



35 dakika önce

İSRAİL, LÜBNANLILARI UYARDI: BOŞALTIN İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istedi

4 dakika önce

BEYRUT’TA PATLAMA SESLERİ İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut’ta patlama sesleri yükseldi

6 dakika önce

TAHRAN'IN KUZEYİNE YAPILAN SALDIRIDA 20 KİŞİ ÖLDÜ İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Tahran'da, kentin kuzeyinde yer alan Nilüfer Meydanı ve çevresi hedef alındı. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, paylaşılan görüntülerde Nilüfer Meydanı ve çevresindeki binalarda büyük tahribat görüldü.

9 dakika önce

İSRAİL, LÜBNAN’DAN FÜZE ATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ İsrail ve ABD İran’a yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail ordusu Lübnan’dan füze atıldığını öne sürdü.

6 dakika önce

FRANSA, İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN ORTAK BİLDİRİ Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme yapan İran’a ilişkin ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "E3 liderleri, İran’ın, ilk ABD ve İsrail askeri operasyonlarına katılmayan ülkeler dahil bölge ülkelerine karşı başlattığı ayrım gözetmeyen ve orantısız füze saldırıları karşısında dehşete düşmüştür. İran’ın pervasız saldırıları, yakın müttefiklerimizi hedef almış olup, bölgedeki askeri personelimizi ve sivillerimizi tehdit etmektedir." ifadelerine yer verildi. İran’a saldırılarını derhal durdurması çağrısı yapılan açıklamada, E3 ülkelerinin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını savunmak için "İran’ın füze ve İHA fırlatma kapasitesini kaynağında yok etmeye yönelik gerekli ve orantılı savunma tedbirlerinin desteklenmesi dahil adımlar atılacağı" kaydedildi.

5 dakika önce

TRUMP: SALDIRILAR 4 HAFTA SÜRECEK Daily Mail gazetesine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump'a Suudi Arabistan'ın başlangıçta hedef alındıktan sonra İran'a saldırılar başlatabileceği iddiaları sorulduğunda, "Onlar da savaşıyorlar, onlar da savaşıyorlar." ifadesini kullandı. İran'a yönelik saldırıların dört hafta boyunca devam edebileceği ihtimalinden bahseden Trump, "Bu her zaman yaklaşık dört haftalık bir süreç olmuştur, bu yüzden ne kadar güçlü olursa olsun, büyük bir ülke olduğu için dört hafta veya daha kısa sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

7 dakika önce

TEL AVİV'DE HASAR BÜYÜK ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın üçüncü gününde Tel Aviv ağır yara aldı. Hamaney’in yerine geçen Ayetullah Arafi’nin "Bu gece dünya, Siyonistlerin kibrinin sonuna şahit olacak” açıklamasından saatler sonra İran füze saldırısına başladı. İsrail’in başkenti Tel Aviv’in birçok noktası vuruldu. Dehşete kapılan İsrailliler sığınaklara girmeye çalıştı. Bu sırada izdiham yaşanırken şehirdeki yıkım da kameralara yansıdı.

242 dakika önce

GERİLİM TIRMANDI, İSRAİL'E BOMBA YAĞDI ABD ve İsrail saldırı dozunu artırdı. Dinî liderini kaybeden İran, intikam yeminleri etti. Ateş 10 ülkeyi sardı. İran sert karşılık verdi. Bölgede gerilim savaşın 3. gününde daha da arttı. İran, İsrail ve ABD üslerinin bulunduğu yerleri hipersonik füzelerle bombalamaya başladı. Özellikle Tel Aviv'de büyük yıkım var. İsrail ise Tahran'da hastane bombaladı, yıkım büyük oldu. İşte dakika dakika son yaşananlar...

