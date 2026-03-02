Ramazan ayında oruç tutanların en çok merak ettiği konuların başında imsak vakti, sahur saati ve niyetin hangi zamana kadar yapılabileceği geliyor. Sahura kalkamayan ya da niyet etmeyi unutanların oruçlarının geçerli olup olmadığı ise sıkça araştırılıyor. Peki, oruç imsakta mı başlar, imsaktan sonra niyet edilir mi?

Oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, imsak vaktiyle birlikte yeme içmenin ne zaman bırakılması gerektiğini ve niyetin son vaktini öğrenmek istiyor. Dini kaynaklarda yer alan bilgilere göre orucun başlangıç zamanı ve niyetin yapılabileceği süre belirli kurallara dayanıyor.

ORUÇ İMSAKTA MI BAŞLAR?

Oruç, imsak vaktiyle birlikte başlar. İmsak, tan yerinin ağarmaya başladığı ve sabah namazı vaktinin girdiği anı ifade eder. Bu vakitten itibaren yeme, içme ve orucu bozan diğer durumların terk edilmesi gerekir. Bu nedenle imsak saatinden önce yeme içmenin bırakılması ve oruca hazırlık yapılması önem taşır.

Takvimde belirtilen imsak saati esas alınır ve bu saatten sonra yeme içmeye devam edilmemesi gerekir. Oruç tutan kişinin imsak vaktine dikkat etmesi, ibadetin geçerliliği açısından önemlidir.

Oruç imsakta mı başlar, imsaktan sonra niyet edilir mi?

İMSAKTAN SONRA NİYET EDİLİR Mİ?

Ramazan orucu ve nafile oruçlarda niyetin vakti güneş battıktan sonra başlar ve ertesi gün dahve-i kübra vaktine kadar devam eder. Dahve-i kübra, imsak ile akşam vakti arasındaki sürenin yarısına karşılık gelir ve Türkiye’de yaklaşık olarak öğle namazına 60-70 dakika kalıncaya kadar olan zamana denk gelir.

Bu nedenle sahura kalkamayan veya gece niyet etmeyi unutan kişiler, orucu bozan bir durum yapmamışlarsa kuşluk vaktine kadar niyet edebilirler. Gece yatmadan önce niyet edilmişse sahura kalkıldığında tekrar yemek yenmesinde sakınca bulunmaz. Niyet ettikten sonra imsak vaktine kadar yeme içmeye devam edilebilir; ancak imsak girdikten sonra bu fiillerin tamamen bırakılması gerekir.

