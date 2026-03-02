Petrol fiyatlarında son dakika! Orta Doğu’daki çatışmanın ardından petrol bugün 82 doları gördü ve Ocak 2025’ten bu yana en yüksek seviyesini test etti. TSİ 08:00 itibarıyla 77,50 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Uzmanlar, 75 dolar üzerindeki fiyatlamaların sürmesi halinde akaryakıta da zam uyarısında bulunuyor. Geçen hafta da İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 58,28 TL ve motorinin litresi de 60,33 TL’ye yükselmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- ABD-İsrail ve İran arasında hafta sonu başlayan çatışmaların ardından piyasalarda da ilk işlem günü başlarken, en sert tepkiyi petrol fiyatları gösterdi. Cuma günü 72,20 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, ilk işlemlerde 82,37 dolara kadar yükseldi.

Ardından fiyatlarda sakinleşme eğilimi yaşansa da TSİ 08:00 itibarıyla 77,50 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Bu arada petrol, ilk fiyatlamalarda son 14 ayın da zirvesini görmüş oldu.

ÖNCEDEN FİYATLANDI

Analistler, İran'daki hafta sonu yaşanan olaylar öncesinde petrol piyasalarının da jeopolitik risk primini bir miktar fiyatladığına dikkat çekerek, “60 dolar sınırından başlayan hareketlilik 70 doların da üzerine doğru devam etti. Brent fiyatı yılın ilk 2 ayında %20 yükseldi. Şimdi kritik olan şu; bu fiyatlar mevcut riskleri yeterince yansıtıyor mu” sorusunun cevabına odaklandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİTİK

Hürmüz Boğazı’nın durumunun kritik olduğunu ve piyasalar için de en büyük riskin “uzun sürebilecek bir kapanma” olacağını aktaran analistler, “Böyle bir ihtimal, daha yüksek boyutlara varabilecek fiyat hareketlerini de tetikleyebilir. Çatışmalar ne kadar sürecek ve Hürmüz Boğazı'nda neler olacak? Bu sorular cevap buldukça fiyatlar da dengeye oturacak” diye konuşuyor.

Petrol 14 ayın zirvesini gördü! Akaryakıt fiyatına zam kaçınılmaz

HIZLI VE KISA OLURSA…

ABD Başkanı Trump’ın da yüksek petrol fiyatlarını istemediğine dikkat çeken analistler, “Haziran 2025'teki İran saldırıları ve Venezuela Başkanı Maduro'nun yakalanması gibi askeri operasyonlar hızlı gerçekleşti ve sınırlı kaldı. Başkan Trump bugün de aynı yolu izlerse, petroldeki ilk yükseliş de hızla geri alınabilir” değerlendirmesinde bulundu.

HERHANGİ BİR İŞARET…

Beyaz Saray’dan gelen son açıklamalarda; operasyonların 4 hafta daha sürebileceği ve bir yandan İran yönetimi ile müzakerelere açık kapı bırakıldığı da ifade edilirken, analistler, “Askeri operasyonların tam olarak ne zaman sona ereceğine dair herhangi bir işaret bile fiyatlardaki hareketi tersine çevirebilir” ifadelerini kullanıyor.

FELAKET SENARYOSU!

Piyasalar için felaket senaryosuna da değinen analistler; “ABD ve İsrail'in İran ile aylarca sürebilecek uzun süren bir savaşa girmesi ve Hürmüz Boğazı'nın da kalıcı bir şekilde kapanması en kötü senaryo olur. Hürmüz Boğazı'nın tam kapanması, petrol fiyatlarının da varil başına 100 dolar ve üzerine çıkmasına sebep olabilir. Kritik bir seçim yılında Başkan Trump bunu tercih etmeyebilir” diyor.

AKARYAKITA ZAM GELEBİLİR!

Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki ilk tepkilerin ardından, 75 dolar üzerinde bir konumlanma halinde akaryakıt fiyatlarına da zam gelebileceği uyarısında bulunuyor.

Geçen hafta da hem benzin hem de motorine gelen son zamların ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 58,28 TL ve motorinin litresi de 60,33 TL’ye yükselmişti.

