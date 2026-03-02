Yerli ve milli otomobil markası Togg, 2026 yılı mart ayında bireysel ve kurumsal müşteriler için sıfır faizli kredi imkanı sunuyor. Aynı zamanda 100.000 TL taksitle peşinatsız Togg sahibi olma imkanı sunuluyor.

Togg, Mart ayına özel yeni finansman desteğini açıkladı. Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz ve peşinatsız araç imkanları dikkat çekiyor.

2026 yılı Ocak ve Şubat aylarındaki kampanyaların ardından Mart ayında da hem T10X hem de sedan modeli T10F'in kampanyaları devam ediyor.

YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

T10F V2 T10F 4More versiyonları için 750.000 TL'ye 12 ay vade ile yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Bu fırsattan yararlananların aylık ödemesi 62.500 TL oluyor.

T10F V2, 1.700.000 TL'ye 48 ay yüzde 2,37 faizli kredi ile alınabiliyor. Burada da aylık ödeme 68.292 TL oluyor.

T10F V1 için yüzde 2,41 faiz oranıyla 48 ay vadeli 1.300.000 TL'lik kredi imkanından faydalanmak isteyenlerin aylık ödemesi ise 52.721 TL'ye geliyor.

T10F 4More için 1.500.000 TL'lik kredi kullanmak isteyenler için, yüzde 2,32 faiz oranıyla 36 ay vadeli ve aylık ödemesi 68.870 TL olan kampanya sunuluyor.

Togg T10X

TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X V2 için yüzde 0 faizli 500.000 TL ve T10X 4More versiyonu için ise 750.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Aylık ödemeleri ise sırasıyla 41.667 ve 62.500 TL.

T10X V1 için 48 ay vade, yüzde 2,41 faiz oranıyla 1.300.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Aylık ödemesi ise 52.721 TL.

T10X V2 için yine 48 ay vadeli yüzde 2,38 faiz oranıyla 1.700.000 TL'lik kredi alınabiliyor. Aylık ödemesi 69.434 TL.

T10X 4More ise 36 vade imkanı ve yüzde 2,32 faiz oranıyla 1.500.000 TL'lik kredi kullanılabiliyor. Burada da aylık ödeme 68.870 TL.

KURUMSALA PEŞİNATSIZ ARAÇ ALIM FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği sunuyor.

Mart ayı boyunca T10X V2 için 500.000 TL’ye 12 ay 0 faiz, T10X 4More için 750.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz, T10X V1 için 1.300.000 TL’ye 48 ay yüzde 2,69 faizli kerdi sunuluyor.

T10X V2 için 2.475.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 2,74 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 95.743 TL oluyor.

T10X 4More ise 3.200.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 2,75 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 124.032 TL oluyor.

T10F V2 ve T10F 4More modelleri için 750.000 TL’ye 12 ay vadeli sıfır faiz imkanı sunuluyor.

T10F V1 için 1.300.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 2,69 faizli kredi avantajı var.

T10F V2 için 2.475.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 2,69 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 94.807 TL oluyor.

T10F 4More ise 3.200.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 2,71 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 123.062 TL oluyor.

Togg T10F

TOGG GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.886.000 TL’den

T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.196.000 TL’den

T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.371.000 TL’den

T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.178.000’den satılıyor.

T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL’den

T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL’den

T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL’den

T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) 3.178.000’den satılıyor.

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi ise 50.000 TL, 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL.

V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.

V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

