Togg’un önümüzde yıl yollara çıkacak olan yeni modeliyle ilgili resmi açıklama geldi. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yeni modelin şu an satılan modellerin yaklaşık yarı fiyatına satılacağını söyledi.

Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg cephesinden uygun fiyatlı model müjdesi geldi. İstanbul Finans Merkezi’nde Ekonomi Gazetesi tarafından düzenlenen 'Ekonominin Ufuk Turu 2026' etkinliğinde açıklamalarda bulunan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg’un gelecek yapılanması ve yeni model hakkında bilgiler verdi.

“YENİ MODEL YARI FİYATINA OLACAK”

Togg’un gelecek yılın ortalarında fiyat-performans odaklı bir modelle pazara gireceğini söyleyen Tosyalı, bu aracın şu an satışta olan T10X ve T10F modellerinin yaklaşık yarı fiyatına satılacağını açıkladı.

Tosyalı yeni modelin ardından Togg’un ticari modelinin de üretileceğini duyurdu. Togg T10X’in güncel satış fiyatı 1 milyon 870 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında değişirken, T10F modelinin fiyatı ise 1 milyon 886 bin TL ile 3 milyon 178 bin TL arasında.

HANGİ SEGMENT OLACAK?

Fuat Tosyalı daha önce Davos’ta yaptığı açıklamada, A segmentinde olması beklenen modelin adını T6 olarak açıklamıştı.

T6X ve T6F model isimlerini en son Avrupa genelinde tescil ettirdiği, Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) kayıtlarında ortaya çıkmıştı. Tescil edilen model isimleri arasında T6X, T6F, T8X, T8B, T8F, T8CX, T10B, T10CX, T12X ve T12F gibi farklı kodlamalar yer alıyor.

2026 YILINDA NE KADAR TOGG SATILDI?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Ocak 2026’da 2.029 adet Togg satıldı. Bunlardan 1.090’u T10X, 939 adedi ise T10F modeli oldu.

Marka, 2025 yılını ise 27 bin 583 adet Togg T10X ve 11 bin 437 adetlik Togg F10F satışıyla toplam 39 bin 20 adetlik teslimatla kapattı.

