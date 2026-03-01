ABD ve İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İran misillemeyle cevap verirken, Türkiye'den 2 gün içinde bölgeye uçacak ve bölgeden Türkiye'ye yapılacak 227 uçuş iptal edildi.

ABD ve İsrail’in İran’a başlattığı hava saldırılarının ardından İran, İsrail’e ve bölgede bulunan ABD üslerine karşılık vererek Hürmüz Boğazı ve hava sahasını kapattı. Artan güvenlik riski nedeniyle Türkiye’den bölgeye yapılacak ve bölgeden Türkiye’ye gelen seferler de olumsuz etkilendi.

TOPLAM 227 SEFER İPTAL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün’e yapılacak tüm uçuşların 2 Mart’a kadar iptal edildiğini, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman seferlerinin ise günlük olarak durdurulduğunu açıkladı.

28 Şubat’ta 60 gidiş ve 61 geliş olmak üzere toplam 121 uçuş iptal edilirken, 1 Mart’ta 57 gidiş ve 49 geliş toplam 106 uçuş iptal edildi. Böylece iki günde Türkiye’den bölgeye yapılacak ve bölgeden Türkiye’ye gelecek toplam 227 uçuşun gerçekleştirilemediği bildirildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Bakan Uraloğlu açıkladı: 10 ülkeye uçak seferleri durduruldu

İstanbul Havalimanı’ndaki ekranlara yansıyan iptaller, bölgedeki gerilimin havacılık üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Yetkililer, yolcuların uçuş durumlarını havayolu şirketlerinden takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası