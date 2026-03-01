Mobil aksesuar pazarı kablosuz ve hızlı şarjla büyüyor. Türkiye’de 1,5 milyar doları aşan pazar, GaN adaptörler ve Qi2 standardıyla 2026’da 1,7 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ÖMER TEMÜR- Şarj teknolojileri küresel mobil aksesuar pazarını büyütmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 105 milyar dolara ulaşan mobil aksesuar pazarının bu yıl 115 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Söz konusu artışta Apple’daki USB-C standardının yaygınlaşması, bağlantı uyumluluğunun artması ve yeni nesil hızlı kablosuz şarj teknolojisi Qi2’nin devreye girmesi belirleyici oldu. Mobil aksesuar markası Mcdodo’ya göre Türkiye pazarının büyüklüğü ise 1,5 milyar dolara doları aştı. Büyümede GaN adaptörler, Qi2 kablosuz şarj standardı ve çoklayıcılar etkili oldu. 2026 yılında ise pazarın 1,7 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Mehmet Uçurum

Mcdodo Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Uçurum’a göre önümüzdeki dönemde yüksek verimli adaptörler, evrensel bağlantı çözümleri ve kablosuz şarj standartları etrafında şekillenen ürün portföyleri, markalar için en kritik rekabet alanı olmaya devam edecek.

Özellikle GaN adaptörler ve Qi2 destekli kablosuz şarj ürünlerinin Türkiye’deki büyümelerinin itici gücü olduğunu anlatan Uçurum, “2026’da da yenilik odaklı ürünlerimizle bu büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bugün kullanıcılar sadece telefon değil, tüm dijital yaşamlarını yönetebilecek şarj çözümleri arıyor. Evde, ofiste, araçta ve seyahatte aynı kaliteyi talep ediyorlar” dedi.



