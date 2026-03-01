İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından enerji piyasalarında tansiyon yükseldi. Petrol fiyatları yüzde 3’e yakın artarken, uzmanlar gerilimin tırmanması hâlinde altın ve petrolde sert yükselişlerin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

İsrail ve ABD’nin İran’a başlattığı saldırının ardından gözler piyasalara çevrildi. Bölgedeki askerî hareketlilik enerji piyasalarında arz güvenliğine yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıların güvenli limana sığınmasıyla altın fiyatlarında yükseliş bekleniyor.

Petrol fiyatları, şubat ayının son işlem gününü yaklaşık yüzde 3 artışla 73,12 dolardan kapatarak Haziran 2025’ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Batı Teksas türü ham petrolün (WTI) varili ise yüzde 2,7 yükselişle yaklaşık 67,22 yükseldi.

İsrail’in İran’a saldırmasıyla petrolde yaklaşık yüzde 10’luk bir fiyat artışı bekleniyor.

Bölgede gerilimin tırmanması hâlinde enerji piyasalarında oynaklığın artabileceği öngörülürken, uzmanlar ABD yönetiminin düşük petrol fiyatlarını destekleyen politika yaklaşımı sebebiyle İran’a yönelik muhtemel bir askerî müdahalenin küresel piyasalarda kalıcı ve yüksek fiyat baskısı oluşturma riskini göze alamayacağını belirtiyor. Piyasalar için en kötü senaryo ise Hürmüz Boğazı’nın kapanması. Uzmanlara göre Hürmüz Boğazı’nın kapanması durumunda petrol fiyatları varil başına 150 dolara kadar çıkabilir. Aynı senaryoda altın fiyatlarının 6 bin 500 doların üzerine çıkması muhtemel görünüyor.

Çatışma riskinin diğer bölgesel aktörleri kapsayacak şekilde genişlemesi riski ise fiyatların daha da yükseltebilir

