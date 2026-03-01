Birleşik Arap Emirlikleri’nin simgelerinden biri olan Dubai'deki Burj Al Arab oteline İran'a ait Kamikaze İHA isabet etti. Resmi açıklama geldi, olayda yaralanan olmadığı ve çok sayıda ekibin alevlere müdahale ettiği öğrenildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai Emirliği hükümeti, ülkenin simge yapılarından Burj Al Arab'ın dış cephesinde yangın çıktığını açıkladı. Olaya İran'a ait Kamikaze İHA'nın sebep olduğu öne sürülmüştü, resmi açıklama yapıldı.

ETKİSİZ HALE GETİREN İHA PARÇASI DÜŞTÜ

Dubai Hükümeti Medya Ofisi tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai makamlarının bir İHA'yı etkisiz hale getirdiği, araçtan düşen parçaların otelin dış cephesinde küçük çaplı yangına yol açtığı belirtildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Olayın, ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak İran'ın BAE'deki ABD üslerini hedef alan saldırıları nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

BAE, dün erken saatlerde ülkenin çeşitli bölgelerinin, özellikle başkent Abu Dabi'nin İran saldırılarına hedef olduğunu ve bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

SAVAŞTA SON DURUM

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

