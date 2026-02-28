İsrail’in İran’a yönelik önleyici saldırı başlattığı duyuruldu. Tahran’da patlamalar görülürken, İsrail genelinde sirenler çaldı. Hava sahası kapatıldı, ülke çapında olağanüstü hal ilan edildi.

İran’ın Fars Haber Ajansı, Tahran şehir merkezinde 3 patlama sesi duyulduğunu duyurdu.

Patlamaların ardından başkentte güvenlik alarmı verildi.

Kısa süre sonra İsrail Savunma Bakanı açıklama yaptı. Bakan, İran’a karşı bir "önleyici saldırı" başlatıldığını açıkladı."

"ÜLKEMİZE YÖNELİK TEHDİTLERİ YOK EDECEĞİZ"

Açıklamasında İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İran’a karşı devlete yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla İsrail’in önleyici bir saldırı başlattığını söyledi:

"İsrail’e yönelik bir füze ve drone saldırısı bekliyoruz. Bu nedenle ülke çapında özel bir acil durum ilan ettim. Tüm vatandaşlarımız Ev Cephesi Komutanlığı’nın talimatlarına uymalı ve korunan bölgelerde kalmalıdır."



"İSRAİL-ABD ORTAK SALDIRISI"

İsrail merkezli Kanal 12’ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, saldırılara ilişkin “Bu, ABD-İsrail ortak saldırısıdır” ifadelerini kullandı.

İKİNCİ HAVA SALDIRISI DALGASI BAŞLADI

İsrail, İran’a yönelik ikinci hava saldırısı dalgasını başlattı. Tahran’da yeni patlamalar meydana geldi.

Başkentte Üniversite Caddesi’ne roket düştü.

İran Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi de hedef alındı.

30 NOKTA VURULDU

İsrail raporlarına göre, İran’da şimdiye kadar yaklaşık 30 nokta vuruldu. Bu noktalar arasında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın konutu ile bir istihbarat merkezi de yer aldı.

"HAMANEY TAHRAN'DA DEĞİL"

Reuters’a konuşan bir yetkiliye göre, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney Tahran’da değil. Güvenli bir yere taşındı.

İSRAİL GENELİNDE SİRENLER ÇALDI

İran'a yönelik saldırıların ardından İsrail genelinde sirenler devreye girdi. İsrail Savunma Kuvvetleri İç Cephe Komutanlığı, sivillere güvenli odalara ve sığınaklara yakın kalmaları çağrısı yaptı:

“Güvenlik durumu nedeniyle” en yakın korunaklı alanları öğrenin ve gereksiz seyahatlerden kaçının. Füze saldırısı gelebilir"

Ayrıca temel sektörler hariç tüm eğitim faaliyetleri, toplantılar ve çalışmalar ülke genelinde yasaklandı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Gelişmeler üzerine İsrail hava sahasının resmi olarak kapatıldığı bildirildi. Bölgedeki hava trafiği askıya alındı.

HİZBULLAH HEDEF ALINDI

İsrail ordusu ayrıca Lübnan’ın güneyinde Hizbullah’a ait tünel şaftları ve roket fırlatma noktalarının vurulduğunu açıkladı.

