Niğde’nin Bor ilçesi Selçuk Mahallesi’nde meydana gelen kazada, acil bir vakaya müdahale etmek üzere seyir halindeki Özgür A. idaresindeki 51 AAR 231 plakalı ambulans ile 51 AEB 491 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak aydınlatma direğine vuran ve takla atarak ters dönen ambulanstaki 3 sağlık görevlisi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

