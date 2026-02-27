Orta Doğu’da tansiyon hızla yükselirken, art arda güvenlik uyarıları gelmeye devam ediyor. ABD, Çin ve Kanada, bölgede yaşanan sıcak gelişmeler nedeniyle vatandaşlarını ve diplomatik personelini muhtemel risklere karşı uyardı.

Cenevre’de yapılan üçüncü dolaylı görüşmede de ABD ile İran arasındaki kritik başlıklarda yakınlaşma sağlanamadı. Diplomatik çıkmaz sürerken, askeri tansiyonun düşmediği görülüyor. İran ve İsrail'de diplomatları ve vatandaşları bulunan ülkelerin güvenlik uyarıları da art arda geliyor.

“GİTMEK İSTİYORSANIZ BUNU BUGÜN YAPIN”

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada dikkat çekici ifadeler kullandı. Huckabee, İsrail’den ayrılmak isteyen personele, “Gitmek istiyorsanız bunu bugün yapın” çağrısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı da “güvenlik riskleri” gerekçesiyle, kritik görevler dışındaki personelin ülkeden ayrılmasına izin verdi. Huckabee, mesajında panik yapılmaması gerektiğini vurgularken, ayrılmak isteyenlerin planlarını en kısa sürede tamamlamasını istedi.

ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞI ARTIYOR

Bu uyarıların, ABD’nin İran’a yönelik muhtemel bir askeri müdahalesinin daha sık dile getirildiği bir dönemde gelmesi dikkat çekti. ABD ordusu bölgedeki askeri varlığını artırırken, savaş uçaklarının İsrail’de bir hava üssüne konuşlandırıldığı bildirildi. Dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford’un da İsrail’in kuzeyindeki Hayfa limanına ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Öte yandan muhtemel bir çatışmayı önlemek amacıyla diplomatik temaslar da sürüyor. ABD ve İran, dün İsviçre’de, Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi’nin arabuluculuğunda İran’ın nükleer programına ilişkin üçüncü tur görüşmeleri gerçekleştirdi. Al-Busaidi’nin, bugün Washington’da ABD Başkan Yardımcısı James David Vance ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ÇİN'DEN VATANDAŞLARINA UYARI

Bölgede artan risklere ilişkin bir uyarı da Çin’den geldi. Pekin yönetimi, İran’daki dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu. Çin’in Tahran Büyükelçiliği ve başkonsoloslukları tarafından yayımlanan duyuruda, İran’a seyahatten kaçınılması istenirken, ülkede bulunan Çin vatandaşlarına en kısa sürede ayrılmaları tavsiye edildi.

"DERHAL ÜLKEYİ TERK EDİN"

Benzer bir çağrı Kanada hükümetinden de geldi. Ottawa yönetimi, Orta Doğu’daki gerilimin hızla tırmandığını vurgulayarak, İran’daki Kanadalılara “derhal ülkeyi terk edin” uyarısında bulundu. Açıklamada, çatışmaların önceden haber verilmeksizin yaşanabileceğine dikkat çekilirken, vatandaşlardan seyahat belgelerini hazır bulundurmaları ve acil durumlara karşı tedbir almaları istendi.

