İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında iddianame hazırladı. Yandaş’ın Fenerbahçe kadrosundaki konumunu kullanarak bahis oynadığı, Dikmen üzerinden yoğun para transferleri yaptığı ve çok sayıda kupon işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler için 4’er yıldan 13’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, futbolda bahis-şike iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde, suç tarihinde profesyonel futbolcu olarak görev yapan şüpheli Yandaş'ın elektronik tabanlı "Misli" ve "Nesine" isimli bahis sitelerinde üyelik kaydının tespit edilmesi üzerine şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanıldığı ifade edildi.

Yandaş'ın MASAK raporları üzerinde yapılan incelemede Ersen Dikmen'le yoğun para trafiği olması ve Yandaş tarafından Dikmen'e gönderilen paraların kısa süre içerisinde bahis sitelerine aktarıldığının tespit edilmesi üzerine Dikmen hakkında da soruşturma işlemlerine başlanıldığı, Yandaş'ın TFF kayıtlarından anlaşılacağı üzere, suç tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü takımında futbolcu olduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, Yandaş'ın "Bilyoner" isimli yasal bahis sitesine 13 Mart 2017'den itibaren üyelik kaydının bulunduğu, şüphelinin 2017-2019 arasında yaklaşık 932 farklı ID numaralı kupon bilgisinin olduğu ancak bahislerin geçmiş yıllar olması nedeniyle bu dönemdeki içeriklerin tespit edilemediği, 2019'dan itibaren ise şüpheli Ersen Dikmen üzerinden bahis kuponları yaptığının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Şüpheliler Yandaş ve Dikmen'in irtibatlarının tespit edilmesi amacıyla BTK'den temin edilen HTS kayıtlarının inceleme yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edildiği, 24 Aralık 2025'te dosyaya gelen bilirkişi raporuna göre şüphelilerin birbirleriyle sık şekilde irtibatlı olduklarının tespit edildiği iddianamede kaydedildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDAKİ MASAK RAPORU

İddianamede, Yandaş hakkında düzenlenen MASAK raporuna göre Dikmen'e 4 Aralık 2021-26 Ekim 2025 arasında toplam 4 milyon 453 bin 62 lira para transfer ettiği, Dikmen'in bahse konu tutarın tamamını kısa süre içinde "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ" isimli bahis platformuna gönderdiği ve ayrıca Dikmen'in ise şüpheli Yandaş'a toplam 2 milyon 60 bin 974 lira gönderdiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Dikmen'in İmpar Lojistik Depoculuk ve Nakliyat Ltd. Şti'nin yüzde 100 ortağı olduğu kaydedilen iddianamede, Dikmen'in Yandaş'tan gelen para transferlerinin tamamını kısa süre içerisinde "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ"ye gönderdiği, ilave olarak diğer şans oyunu platformlarına da sistematik olarak para aktardığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ"den temin edilen verilerde Dikmen adına açılan hesaba 2021-2025 arasında 517 işlem ile toplam 4 milyon 480 bin 382 lira yatırıldığı ve 10 işlem ile 612 bin lira para çekildiği, aynı yıl aralığında 11 bin 455 farklı kupon numarası bulunduğu, futbol, basketbol, voleybol, tenis, buz hokeyi ve motor sporları alanında bahis işlemleri bulunduğunun tespit edildiğine dikkat çekildi.

"Nesine"den temin edilen verilerde, Dikmen adına açılan hesaba 2021-2025 yıllarında 359 işlem ile 1 milyon 635 bin 783 lira yatırıldığı ve 30 işlem ile 472 bin 605 lira para çekildiği aynı yıllarda 1485 farklı kupon numarası bulunduğu, futbol, basketbol, voleybol, tenis, buz hokeyi ve motor sporları alanında bahis işlemleri bulunduğu iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Misli Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık AŞ"den temin edilen verilerde de Dikmen adına açılan hesaba aynı yıllarda 204 işlemde 913 bin 199 lira yatırıldığı ve 11 işlem ile 175 bin lira çekildiği kaydedildi.

Dikmen'in, Yandaş'tan gelen para transferlerinin tamamını "Bilyoner İnteraktif Hizmetler AŞ" nezdindeki hesabına gönderdiği görüldüğünden Dikmen'in Yandaş'tan para transferi almaya başladığı tarih olan 4 Aralık 2021 ve sonrasında "Bilyoner" isimli platform üzerinden Fenerbahçe Spor Kulübünün futbol maçlarına bahis oynadığının tespit edildiği iddianamede vurgulandı.

Ayrıca, şüpheli Yandaş'ın yasa dışı bahis-kumar kapsamında MASAK Başkanlığı veri tabanında hakkında istihbari bilgi bulunan 28 gerçek-tüzel kişi ile para transferi ilişkisinin bulunduğu bilgisi de yer aldı.

YASAL BAHİS ŞİRKETLERİNDEN GELEN CEVAP YAZILARI

İddianamede, "TFF kayıtlarından anlaşılacağı üzere suç tarihinde şüpheli Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe futbolcusu iken şüpheli Ersen Dikmen ile oynamış olduğu bahislere ilişkin olarak, şüpheli Ersen Dikmen'in 'Bilyoner' isimli bahis şirketinden gelen cevabi yazının yapılan incelenmesinde 1 Eylül 2019-23 Kasım 2025 arasında toplamda Fenerbahçe lehine veya aleyhine 182 adet bahis kupon bilgisinin tespit edildiği, şüpheli Ersen Dikmen'in 'Misli' isimli bahis şirketinden gelen cevabi yazının yapılan incelenmesinde 5 Nisan 2021-12 Ağustos 2025 arasında toplamda Fenerbahçe lehine veya aleyhine 93 adet bahis kupon bilgisinin tespit edildiği" ifadelerine yer verildi.

"Nesine" isimli bahis şirketinden gelen cevabi yazının yapılan incelenmesinde, şüpheli Ersen Dikmen'in 5 Nisan 2021-6 Kasım 2025 arasında Fenerbahçe lehine veya aleyhine 136 adet bahis kupon bilgisinin bulunduğunun tespit edildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin Fenerbahçe lehine veya aleyhine maç sonucuna ilişkin bahisler dışında başka futbol, basketbol gibi spor dallarına da bahis oynadıkları, ayrıca "oyuncu kart görür, oyuncu en az 3 faul yapar, oyuncu kaleyi bulan şut çeker, oyuncu faul alır, oyuncu her iki yarıda gol atar" şeklinde özel kombinasyonlu bahisler yaptıkları ifade edildi.

Dikmen'den ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, WhatsApp uygulamasında 23 Kasım 2021'de oluşturulmuş, incelenen cihaz kullanıcısının yöneticisi, Mert Hakan Yandaş'ın katılımcısı olarak bulunduğu "Boş muhabbetler" isimli grupta, grup katılımcıları tarafından paylaşılan inceleme konusuyla ilgili olabileceği değerlendirilen mesaj kayıtlarının bulunduğu da iddianamede anlatıldı.

Yandaş'ın dijital incelemesinde ise internet tarayıcısında yasa dışı bahis ile yasal bahis sitelerine erişim kayıtlarının bulunduğu ifade edilen iddianamede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Disiplin Talimatı'nda futbolcunun doğrudan veya dolaylı yoldan bahis oynamasının yasaklandığının hüküm altına alındığı belirtildi.

ŞÜPHELİNİN AMACI BAHİS NETİCESİNDE ELDE EDİLECEK GELİR

İddianamede, Yandaş'ın soruşturmaya konu bahis oynanan müsabakalarda Fenerbahçe Kulübü erkek futbol takımında profesyonel sözleşmeli futbolcu olarak takım kadrosunda yer aldığı ve müsabakada oynama durumunun "teknik heyetin tasarrufunda oynayabilir" statüsünde olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Yandaş'ın alınan savunmasında her ne kadar üzerine atılı suçu kabul etmediğini beyan ettiği ancak yapılan incelemede şüphelinin Ersen Dikmen üzerinden görev aldığı spor kulübü lehine ya da aleyhine bahis oynandığına dair tespitlerin bulunduğu iddianamede kaydedildi.

İddianamede, Yandaş'ın müsabakada oynama durumunun "teknik heyetin tasarrufunda oynayabilir" statüsünde olduğu, takım içerisindeki taktik plan ve oyun seyri hakkında detaylı bilgiye sahip olması hususları değerlendirildiğinde, şüphelinin maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun kabulü gerektiği, böylece şüphelinin amacının müsabakadan elde edilecek gelirden ziyade bahis neticesinde elde edilecek olan gelir olduğu vurgulandı.

Şüpheli Yandaş'ın oynadığı futbol takımından bağımsız olarak şahsi kazanç elde etmek için bahis yapmak suretiyle "6222 Sayılı Kanuna muhalefet etme" suçunu işlediği aktarıldı.

İddianamede, Yandaş'ın müsabakaya ilişkin olarak takımların taktik plan, oyuncuların fiziksel durumu ve oyunun seyri gibi herkese açık olmayan bilgi ve verilere sahip olduğu, kendisinden ele geçirilen dijital materyal raporundan da anlaşılacağı üzere şüphelinin sözleşmeyle bağlı olduğu takımıyla ilgili olarak herkese açık olmayan detaylar hakkında bilgi sahibi olduğu bildirildi.

YANDAŞ, STATÜSÜNÜ BAHİS FİRMASINA BİLDİRMEDİ

Yandaş'ın bu bilgileri şüpheli Dikmen ile paylaştığı, bu bağlamda bahis oynanan müsabakalara ilişkin diğer bahis oyunculardan farklı olarak gizli bilgi-veri ve ayrıcalıklı duruma sahip olduğunun kabulü gerektiği, diğer taraftan şüphelinin müsabakalarda oynama durumunun "teknik heyetin tasarrufunda oynayabilir" statüsünde olması sebebiyle maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğunun değerlendirildiği iddianamede belirtildi.

İddianamede, Yandaş'ın takım kadrosunda yer almasıyla maçın sonucu ve seyri üzerinde doğrudan ve dolaylı etkiye sahip olduğu, teknik heyetin tasarrufu doğrultusunda müsabakada yer alarak maçın sonucunu değiştirebilecek konumda olduğu da aktarıldı.

Şüphelinin bahis oynanan müsabakaya ilişkin olarak diğer bahis oyuncularından farklı olarak gizli bilgi/veri ve ayrıcalıklı duruma sahip olmasını yani statüsünü/konumunu gizleyerek "Nesine" isimli bahis sitesine bildirmediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, "Şüphelilerin, Türkiye'de spor müsabakalarına ilişkin spor bahislerini düzenleyen ve elde edilen geliri dağıtan tek yetkili şirketi zarara uğratmayı amaçlayarak üzerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır." şeklindeki tespite yer verildi.

Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

