TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Kira geliri elde eden mükellefler için beyanname dönemi başlıyor. Kira geliri (Gayrimenkul Sermaye İradı) bir mülkün kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazanç olarak tanımlanıyor. Bu gelir, devlet tarafından belirlenen istisna tutarları aştığında gelir vergisine tabi oluyor.

Bu kapsamda kira geliri olan mükellefler, 2025’te elde edilen kazançları için yıllık beyannamelerini 1-31 Mart döneminde verecek.

ÖDEMEYENE CEZA VAR

Beyannameler "Dijital Vergi Dairesi” (Hazır Beyan Sistemi) üzerinden doldurabilecek.​​​​​​​ 31 Mart günü mesai bitimine kadar verilmeyen beyannameler için, usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi de uygulanacak.

2025’te elde edilen kira geliri kazançları karşılığında tahakkuk eden vergi, mart ve temmuz aylarında iki taksitle ödenebilecek. Birinci taksitin de damga vergisi ile beraber 31 Mart’a kadar yatırılması gerekiyor.

Kira geliri vergisi kaç TL? Aylık 20 bin TL için örnek hesaplama

KAÇ TL VERECEKSİNİZ?

Kira geliri vergisi hesaplanırken;

-2025 yılı için istisna tutar 47 bin TL olarak belirlendi.

-Bu tutar altında kira geliri olanlar vergiden muaf olacak.

-Bu tutarın üzerinde kazancı olanlar, toplam gelirden 47 bin TL’yi düşecek.

-Ardından kalan rakamın %15’i de “götürü gider” olarak düşülüyor.

-Bütün bu aşamaların ardından son rakamın %15’i kira geliri olarak ödeniyor.

AYDA 20 BİN TL İÇİN ÖRNEK HESAPLAMA

2025 yılında bir mülkten ayda 20 bin TL kira alan mükellefin ödeyeceği tutar yaklaşık şöyle:

-Yıllık Toplam Kira: 20 bin TLx12 ay= 240.000 TL

-İstisna sonrası: 240.000 TL-47.000 TL=193.000 TL

-Götürü gider: 193.000 TLx0,15= 28.950 TL

-Vergi matrahına konu olan miktar: 193.000 TL-28.950 TL= 164.050 TL

-Ödenecek vergi: 164.050 TLx0,15=24.607,50 TL

(Not: Bu verginin ilk taksiti ile birlikte yaklaşık 1.189,50 TL’lik damga vergisi de veriliyor.)

BUNLARA DİKKAT

-2025 yılındaki toplam gelir 1.200.000 TL'yi geçiyorsa, bu mükellefler 47.000 TL'lik istisnadan yararlanamıyor.

-Kira geliri elde edilen mülk için kredi (faiz) ödeniyorsa ya da yüklü tadilat giderleri varsa, bunlar da "Gerçek Gider" yöntemi ile gösterilebiliyor ve böylece daha az vergi tahakkuk ediyor.

