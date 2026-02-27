Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Aralık-20 Şubat 2026 arasında yapılan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama ve yerleştirme süreci ön değerlendirme uygulama sonuçlarının açıklanacağı tarih yayımlanan kılavuzla duyurulmuştu. Takvim doğrultusunda BİLSEM 2026 ön değerlendirme sonuçları 27 Şubat Cuma günü online olarak açıklanacak.

BİLSEM ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK? Aday öğrenciler, https://www.meb.gov.tr/sinavlar/sorgu/ adresinde yer alan "Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama Ve Yerleştirme Süreci Ön Değerlendirme Uygulama Sonuçları (2026)" sayfası üzerinden sonuçları öğrenebilecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulanabilecek.

ÖN DEĞERLENDİRME İTİRAZ SÜRECİ Ön Değerlendirme Uygulamasına İtiraz Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanları ön değerlendirme uygulamalarına ilişkin itirazlar takvimde belirtilen tarih aralığında öğrenci velisi tarafından https://eitiraz.meb.gov.tr adresinde yer alan e-İtiraz Modülü üzerinden yapılacaktır.

İtirazlar, il tanılama sınav komisyonlarınca takvimde belirtilen tarih aralığında değerlendirilerek e-İtiraz Modülü üzerinden cevaplandırılacaktır.

BİREYSEL DEĞERLENDİRME TARİHLERİ DUYURULDU Ön değerlendirme sonuçlarına göre, yetenek alanları ve sınıf düzeylerine göre bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin randevu bilgilerini içeren giriş belgeleri, 30 Mart 2026 tarihinde e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları 6 Nisan – 19 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

