Avcılar'da metrobüsler çarpıştı! Yaralılar var
Avcılar’da İBB Sosyal Tesisleri durağında 2 metrobüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
Beylikdüzü istikametinde ilerleyen iki metrobüsten biri, İBB Sosyal Tesisleri Durağı'na yakın bölgede önündeki metrobüse arkadan çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonucu metrobüslerde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı yolcuları ambulansa alarak sağlık kontrollerini yaptı.
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Kaza nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette metrobüs kuyruğu oluştu. Hasar gören metrobüslerin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.
