Beşiktaş, Süper Lig 24'üncü hafta mücadelesinde Kocaelispor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar, zorlu deplasmanda 3 oyuncusundan yoksun mücadele edecek. Sarı kart cezalısı olan teknik direktör Sergen Yalçın da takımının başında yer alamayacak. Siyah-beyazlılar, Kocaeli temsilcisini mağlup ederek, Galatasaray derbisi öncesi moral depolamak istiyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Kocaelispor ile 28 Şubat Cumartesi günü Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Siyah-beyazlılar, 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı ve haftaya 43 puanla 4'üncü sırada giriş yaptı. Ligde bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Kocaelispor, 23 karşılaşmada 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, topladığı 30 puanla 8'inci sırada kendine yer buldu.

Sergen Yalçın'ın ekibi, deplasmanda kazanarak gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbiye moralli çıkmayı hedefliyor. Kocaelispor ise seyircisi önünde rakibinden puan ya da puanlar almanın peşinde.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra sakatlıkları bulunan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, müsabakada formasından uzak kalacak.

CEZA SINIRINDAKİLER

Beşiktaş'ta iki oyuncu, Kocaelispor maçı öncesinde ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan, Kocaelispor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisinde cezalı olacak. Sakatlığı bulunan Emirhan Topçu da ceza sınırında yer alan oyuncular arasında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN CEZALI

Göztepe maçında bu sezon ligdeki 4'üncü sarı kartını gören Sergen Yalçın, Kocaeli deplasmanında kulübede görev yapamayacak. Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın, 53 yaşındaki teknik direktörün yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı ekibe taktik vermesi bekleniyor.

OH ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ta Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, 3 maçta 3 defa rakip ağları sarstı. Siyah-beyazlıların devre arasında renklerine bağladığı Oh, Alanyaspor ve Başakşehir maçlarının ardından geçen hafta da Göztepe karşısında gol bulmayı başardı. Siyah-beyazlı taraftarların sevgisini kısa zamanda kazanan 24 yaşındaki santrfor, Kocaelispor maçında da takımının gol yollarındaki en büyük kozu olarak dikkati çekiyor.

Hyeon-gyu Oh

BEŞİKTAŞ 16 SEZON SONRA KOCAELİ DEPLASMANINDA

Beşiktaş, Kocaelispor ile Süper Lig'de 16 sezon sonra Kocaeli'de kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, 2008-2009'da Süper Lig'den düştükten sonra amatör kümeye kadar gerileyen yeşil-siyahlılar ile yıllar sonra Kocaeli'de karşılaşacak. İki takım arasında 2008-2009 sezonunda Kocaeli'de oynanan son maçı Beşiktaş, 3-1'lik skorla kazanmıştı.

SON 15 MAÇTA YENİLMEDİ

Beşiktaş, ligde ve kupada oynadığı son 15 maçta rakiplerine kaybetmedi. Bu süreçte Süper Lig'de 12, Türkiye Kupası'nda 3 karşılaşmada boy gösteren siyah-beyazlılar, 4 aya yakın süredir yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, son olarak 2 Kasım 2025'te ligde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar; Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü, Kayserispor, Konyaspor, Başakşehir ve Göztepe'yi yendi. Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor, Eyüpspor, Kocaelispor ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Kocaelispor'u konuk eden Beşiktaş, maçı 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY DERBİSİ ÖNCESİ SON SINAV

Beşiktaş, Kocaelispor'u deplasmanda yenerek, ligin 25'inci haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı son 12 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Kocaelispor ve Galatasaray karşılaşmalarından galip ayrılarak üst sıralar için iddiasını sürdürmek istiyor.

