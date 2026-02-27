Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek yılın planlaması doğrultusunda sol stoper Kevin Danso’yu takıma katmak için şimdiden harekete geçti.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, gelecek yılın planlaması doğrultusunda çalışmalara şimdiden başladı.

Siyah beyazlılar, rotasını yine İngiltere’ye çevirdi. Kara Kartal, önümüzdeki sezon Agbadou’nun yanına Tottenham’ın tecrübeli ismi Kevin Danso’yu almak için şimdiden harekete geçti.

BEŞİKTAŞ DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Siyah beyazlılar, Avusturyalı stoper için sezon öncesinde de girişimde bulunmuş ancak transferi Tottenham bitirmişti. Londra ekibinin Beşiktaş’tan sezon sonunda 20 milyon avro isteyebileceği konuşuluyor. Özellikle stoper hattı için Danso ve Agbadou ikilisinin uyumlu olacağı da düşünülüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası