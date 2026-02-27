Yılbaşından bu yana etkisini artıran yağışlı havalar yurdun büyük bölümünü beyaza bürüdü. Kar ve tipiden yollar kapanırken, birçok ilçede ise okullar tatil edildi.

Yurdun böyük bir bölümünde kar yağışı etkili olurken, yollar kapandı, ilçelerde ise okullar tatil edildi.

Bingöl’de yüksek kesimlerde kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. İç Anadolu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini daha çok artırdı.

Kar, İç ve Doğu Anadolu’da etkisini artırdı: Beyaz örtü yurdu sardı

Hava sıcaklığının en düşük sıfır derece ölçüldüğü Bursa şehir merkezinde lapa lapa kar yağdı. Uludağ Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 168 santimetreye ulaştı. Düzce, Bolu, Kocaeli ve Karabük’te beyaz örtü kendini gösterdi.

Niğde’de şehrin yüksek kesimlerinde sıfırın altında 2 dereceye düşen soğuk hava ve yoğun kar sebebiyle, bölgedeki yollar trafiğe kapatıldı. Kayseri’de etkili olan kar bir çok mahallenin yolunu kapatırken, ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren tipi sonrası 13 ilçedeki 234 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı.

MAHSUR KALDILAR

Karaman merkeze bağlı Gülere köyü Şifalı Su mevkisinde etkili olan fırtına ve kar sebebiyle bir aile araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Ekipler vatandaşları kurtararak güvenli bölgeye ulaştırdı.

Malatya’nın Darende ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Elâzığ’da ise şehir merkezi beyaza büründü.

Muş’ta tipi sebebiyle 67 köy yolu ulaşım zorlu şartlarda yapılırken bazı köylerde yollar kapandı. Hasköy-Mutki ve Muş-Kulp kara yoluna da olumsuz hava şartları sebebiyle araç girişi yasaklandı.

Doğu Karadeniz’de Ordu’nun yüksek kesimli bölgelerinde ve yaylaları bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Sahil ve orta kesimlerde yağmur sürerken, yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışı etkisini arttırdı.

Öte yandan, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde, karla mücadele çalışması yapan ekiplerin üzerine çığ düştü. Ölen ve yaralanan olmazken iş makinaları kar altında kaldı.



