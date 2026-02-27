Anadolu Ajansı
Türk Hava Yolları’ndan yeni uygulama! Yemek tercihi bağışa dönüşecek
THY, uçuşta ikram tercih etmeyen yolcular adına iç hatlarda Türk Kızılay’a, dış hatlarda ise Yeryüzü Doktorları Derneği’ne bağış yapacak. İnternet sitesi ve mobil uygulamadaki “rezervasyonu yönet” bölümünden “yemeksiz uçuş” seçeneğini işaretleyen yolcuların tercihi, yardım kuruluşlarına destek olarak yansıyacak.
THY, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hatlarda Türk Kızılay'a, dış hatlarda ise Yeryüzü Doktorları Derneği'ne bağış yapacağını duyurdu.
- Türk Hava Yolları (THY), uçuşta ikram istemeyen yolcular adına yardım derneklerine bağış yapacak.
- Yolcular, rezervasyonlarını yönetirken internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyerek uygulamaya dahil olabilecek.
- İç hat uçuşlarında yapılan bağışlar Türkiye Kızılay Derneği'ne aktarılacak.
- Dış hat uçuşlarında yapılan bağışlar Yeryüzü Doktorları Derneği'ne aktarılacak.
Türk Hava Yolları'nın (THY) internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada "rezervasyonu yönet" kısmında yemek seçimini yaparken "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.
İPTAL EDİLEN YEMEKLER BAĞIŞLANACAK
Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.
