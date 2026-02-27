Kar yağışı etkisini sürdürürken tatil haberleri de peş peşe geldi. Kars ve Bolu'nun Gerede ilçesinde eğitine ara verildi, işte son açıklamalar...

KARS

Kars Valiliği, Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün son tahminleri ve il genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 27 Şubat Cuma günü için kar tatili kararı alındığını duyurdu.



Kars Valisi Ziya Polat tarafından yapılan yazılı açıklamada, "27 Şubat Cuma günü il genelindeki resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu karar; Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kurslarını da kapsamaktadır" denildi.

Açıklamada, "Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak. Anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personeller 1 gün süreyle idari izinli kabul edilecektir" ifadelerine yer verildi.

ONLARCA KÖYE ULAŞIM YOK

Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde 43 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

BOLU

Bolu’nun Gerede ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Gerede Kaymakamlığı, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Kaymakamlıktan yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İlçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 27 Şubat Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık ve güvenlik birimleri başta olmak üzere 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

