Meteoroloji, AKOM, İstanbul Valiliği uyarıları peş peşe sıraladı. Meteoroloji bugün 7 ilde sağanak, 19 ilde kar yağışının etkili olacağını belirtti. AKOM, Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının İstanbul’da hissedileceğini belirtirken, İstanbul Valiliği ise 15 ilçeyi karla karışık yağmur için uyardı. Yağışların öğle saatlerinden sonra etkisinin gideceği ifade edildi. İşte uyarı yapılan ilçeler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Meteoroloji 7 ili sağanak yağış, 19 ili ise karla karışık yağmur için uyardı. Meteoroloji’nin ardından AKOM ve İstanbul Valiliği’nden de uyarılar peş peşe sıralandı.

İstanbul Valiliği’nde kar uyarısı! 15 ilçeyi sıraladı, saat verdi

VALİLİK, AKOM, METEOROLOJİ… PEŞ PEŞE ALARM

AKOM, Sibirya’dan soğuk hava dalgasının geleceğini belirterek, İstanbul’da sıcaklıkların 5 derecede kış değerlerine yakın seyredeceğini işaret etti.

İstanbul Valiliği ise Meteoroloji’nin uyarısını hatırlatarak Çarşamba akşamı başlayan yağışların Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışına döneceğini belirtti. İşte son uyarılar…

METEOROLOJİ’DEN ÇİFTE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bugünkü uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE SAĞANAK VE KAR BEKLENEN İLLER

Sağanak yağış uyarısı yapılan iller şöyle;

İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ, Adana, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa

Karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller şöyle;

Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Isparta, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Ağrı, Erzurum, Malatya, Van, Diyarbakır.

SİBİRYA KÖKENLİ SOĞUK HAVA GELİYOR

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. AKOM, uyarısında şöyle denildi:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girerken yeni hafta başına (Pazartesi) kadar havada çoğunlukla kapalı bir gökyüzü ile birlikte aralıklarla hafif yağış geçişlerinin görüleceği, sıcaklıkların 5-8°C'ler aralığında kış değerlerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

VALİLİK İLÇE İLÇE SIRALADI

İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıda ise bazı ilçelerde karla karışık yağmurun etkili olabileceği uyarısı yapıldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:

Çarşamba akşamı il genelinde yağmur şeklinde başlayacak yağışların, sabah saatlerine kadar Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Eyüp, Sultangazi, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde zaman zaman karla karışık yağmur ve yükseklerde hafif kar yağışı şeklinde yağacağı tahmin edilmektedir. Yağışların, bugün öğle saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği beklenmektedir.

Öte yandan Valilik, fırtına uyarısı da yaparak, beklenen en yüksek hava sıcaklığının 8 derece olacağını belirtti.

